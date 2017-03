Món nợ bạc tỷ khó đòi

Hành nghề mua bán gạo vào những năm 1990, vợ chồng ông Nguyễn Phi Khanh (Sa Đéc, Đồng Tháp) đã làm nhiều người khốn đốn với những khoản tiền vay một đi không trở lại.

Mờ mắt vì lãi suất cao

Nhà máy lau bóng gạo Hòa Thành do vợ chồng Khanh làm chủ từng làm ăn rất khấm khá khiến ai nấy đều tin tưởng. Cho nên, khi nghe họ cần vay vốn với mức lãi suất cao ngất ngưởng (10%-15%/tháng), nhiều người sẵn sàng cho vay hàng trăm triệu đồng mà không đòi hỏi các biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp...

Lúc đầu, vợ chồng Khanh trả vốn và lãi đúng kỳ hạn. Khi công việc làm ăn xuống dốc, họ lấy đầu này đắp đầu kia, vay người sau để trả cho người trước. Đến khi không thể trả nổi, vợ Khanh bỏ trốn và bị truy nã, còn Khanh bị đem ra xét xử. Bấy giờ, tất cả tài sản của vợ chồng Khanh chỉ đủ để trả nợ ngân hàng. Năm 1995, TAND tỉnh Đồng Tháp xử phạt Khanh 16 năm tù giam, đồng thời phải trả nợ gần hai tỷ đồng và chín lượng vàng 24K.

Năm 2006, Khanh được tự do và vợ Khanh cũng ung dung quay trở về địa phương. Nhưng đến nay, họ chẳng trả được đồng nào cho 16 người bị hại.

Nhiều người vốn khá giả, sau khi vét hết tiền cho vợ chồng Khanh vay đã trắng tay. Bà Nguyễn Thị Kiếm mất hơn 270 triệu đồng nên nay phải đi bán vé số nuôi mẹ già và ba con nhỏ; ông Phạm Văn Lâm mất gần 300 triệu đồng... “Oan ức” nhất là bà Trần Ánh Tuyết, người đã đứng ra vay giùm vợ Khanh gần 560 triệu đồng. Khi vợ Khanh bỏ trốn, bà Tuyết đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên tám năm tù giam. Kêu oan mãi bà mới được Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên vô tội sau 18 tháng ngồi tù. Bà Tuyết đã bán hết tài sản của mình để trả nợ. Từ bà chủ của một ngôi nhà hai tầng và năm chiếc xe tải, giờ bà phải ở nhờ và đi làm thuê. Ngồi trong căn nhà của người cháu, bà Tuyết khóc tức tưởi khi nhắc lại chuyện đã qua.

Khó có cơ may đòi tiền

Để tiếp tục đòi nợ, những người bị hại đã gửi đơn đến Công an tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, cơ quan này đã từ chối xử lý hình sự vợ Khanh, viện lẽ theo Bộ luật Hình sự mới (1999), hành vi của vợ Khanh không cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân.

Làm việc với Báo Pháp Luật TP.HCM, trung tá Trương Châu Trạng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Vợ Khanh vay mượn tiền để kinh doanh rồi chẳng may vỡ nợ chứ không phải sử dụng tiền vào các mục đích bất hợp pháp. Thành thử việc vay mượn nợ của bà này chỉ đơn thuần là hợp đồng dân sự. Chúng tôi đã mời các chủ nợ đến làm việc và trả lời cho họ bằng văn bản. Còn chuyện hồ sơ bị cạo sửa như phản ánh của một số người do người bị hại khai số tiền cho mượn không chính xác nên chúng tôi phải sửa lại. Đó chỉ là sơ suất về kỹ thuật và không hề làm thay đổi bản chất vụ án”.

Sau 12 năm trôi qua, nhiều chủ nợ vẫn không làm đơn yêu cầu thi hành án đối với phần bồi thường thiệt hại. Nay họ có được thi hành án?

Một chuyên gia về luật dân sự cho biết đối với phần bồi thường dân sự, cơ quan thi hành án chỉ tổ chức thi hành án khi người được thi hành án có đơn yêu cầu. Tuy thời hiệu (ba năm kể từ ngày bản án có hiệu lực) đã hết nhưng các chủ nợ vẫn có thể gửi đơn xin được thi hành án. Đơn cần nêu lý do lúc trước ông Khanh phải ngồi tù, nay ông Khanh đã được tự do thì cần thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Ngoài ra, bản án của TAND tỉnh Đồng Tháp chỉ buộc Khanh trả nợ mà không nói rõ là lấy tài sản của ai để trả nợ (của cả hai vợ chồng hay chỉ của người chồng). Vì thế, những người bị hại có thể đề nghị các cơ quan pháp luật xem xét lại trách nhiệm liên đới trả nợ của vợ Khanh.