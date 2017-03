Mong dẹp loạn đua xe trái phép

“Tôi không xin vì con tôi có lỗi...” Tôi có anh bạn làm công an thôn ở huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu. Mới đây tôi gặp anh ở Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (PC67). Anh nói đi đóng tiền phạt cho con trai đang học lớp 12 bị tạm giữ xe máy trong một tối ham vui cùng bạn bè, tụ tập cổ vũ lạng lách, đánh võng trên QL51. Anh kể, thời gian qua công an xã và huyện phối hợp với PC67 tổ chức tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn đua xe, lạng lách, đánh võng trên QL51. Có một nhóm thanh niên lên mạng hẹn nhau ngày giờ tập trung “biểu diễn”. Các xe máy đã được thay đổi toàn bộ kết cấu của xe đến mức nhận không ra loại xe gì, không có cả kính chiếu hậu. Bên cạnh đó, rất đông thanh niên khác tụ tập đứng xem cổ vũ, chạy theo. Tiếng xe gào rú suốt đêm dọc tuyến quốc lộ khiến người dân hai bên đường bức xúc. “Biết con năm cuối cấp, vợ chồng tôi quản lý rất chặt. Tuy nhiên, cháu vẫn đi lén cùng bạn bè tập trung ra QL51, nói dối tôi là qua bạn học nhưng không phải vậy. Tôi rất bất ngờ khi con trai mình có trong danh sách bị bắt giữ xe”. Tôi hỏi tại sao anh không “xin” cho cháu? Anh nói: “Tôi không xin vì con tôi có lỗi và tôi cũng muốn dạy con không ỷ vào cha. Tôi muốn cháu hiểu những việc làm của cháu là sai. Đó sẽ là một bài học đắt giá cho cháu” - anh nói. K.LY Tổ chức đua xe trái phép ở nhiều tỉnh, thành - Đồng Nai: Ngày 22-4, hàng trăm xe dàn hàng ngang chạy hơn 40 km đến ngã ba Nhơn Trạch (Đồng Nai) lập đường đua. Nhiều ô tô phải thắng gấp. Các ô tô khác không thể lách qua đám đông, đành nối đuôi nhau chờ. - Hà Nội: Ngày 19-4, nhóm bảy người tổ chức đua xe theo các tuyến phố Huế - Thái Phiên... qua khu vực hồ Hoàn Kiếm. Khi đến ngã tư Hàng Chiếu - Hàng Đường, những quái xế tự gây tai nạn, ngã ra đường. - Cần Thơ: Đêm 9-4, hơn 20 “quái xế” tụ tập trên đường dẫn và khắp cầu Cần Thơ chuẩn bị tổ chức đua xe. Nhóm đối tượng này thường tập hợp nhau qua Facebook. - Bà Rịa-Vũng Tàu: Ngày 20-3, Công an TP Vũng Tàu phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắt giữ 146 xe máy tụ tập cổ vũ đua xe trái phép.