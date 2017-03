Mong sớm phủ kín “ba trong một ” ở TP

Sẽ có dịch vụ gởi phiếu lý lịch tư pháp đến tận nhà Trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, hiện tại, Sở Tư pháp TP.HCM đã ký hợp đồng kết nối tổng đài SMS với hệ thống in phiếu lý lịch tư pháp. Trước ngày hẹn trả kết quả, nếu hồ sơ chưa hoàn thành thì tổng đài SMS sẽ tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại của người dân thông báo “hồ sơ quý khách chưa có kết quả vì đang xác minh…”. Như vậy, người dân đỡ mất thời gian, công sức đi đến Sở Tư pháp rồi về “tay không”. Khi nào có phiếu lý lịch tư pháp, người dân sẽ nhận được tin nhắn mời đến nhận. Người dân cũng có thể chủ động nhắn tin mã số hồ sơ đến tổng đài 8183 để biết kết quả sớm và đến nhận phiếu lý lịch tư pháp. Cũng trong năm 2013, Sở Tư pháp sẽ triển khai thêm dịch vụ chuyển phát nhanh phiếu lý lịch tư pháp đến tận nhà. Người dân có thể lựa chọn hình thức nộp phí bưu điện để đỡ mất thời gian đi lại nhận kết quả. *** Tiêu điểm Từ 26 ngày giảm còn 11 ngày Nếu trong năm 2012 chỉ có một số quận làm thí điểm thì sắp tới trên toàn địa bàn TP.HCM sẽ thực hiện thủ tục “một cửa” liên thông hộ tịch - hộ khẩu - bảo hiểm y tế. Người dân không cần phải đi lại nhiều lần (đến UBND phường làm khai sinh, qua công an nhập hộ khẩu, rồi quay lại phường lấy thẻ BHYT), mà chỉ cần nộp hồ sơ tại UBND phường-xã, thị trấn và đến hẹn sẽ nhận: khai sinh, thẻ BHYT và hộ khẩu vừa đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh. Thời gian làm hồ sơ rút ngắn còn 11 ngày so với nhóm thủ tục cũ mất đến 26 ngày. Tương tự, nhóm thủ tục liên thông khai tử - cắt hộ khẩu chỉ cần sáu ngày.