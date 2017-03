Một bác sĩ bị “treo việc”

Ngày 26-11-2008, bác sĩ Phạm Văn Kiệm, công tác tại khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Long An, đã nộp đơn đến Sở Y tế tỉnh Long An và ban giám đốc bệnh viện xin thôi việc với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng tại cuộc họp ngày 13-1-2009, lãnh đạo Sở Y tế không đồng ý cho ông Kiệm nghỉ việc. Thế là qua ngày hôm sau (14-1), tức sau hơn 45 ngày nộp đơn, ông Kiệm đã tự ý nghỉ việc.

Với vi phạm nói trên, lẽ ra phải xem xét để áp dụng hình thức kỷ luật với mức cao nhất là buộc thôi việc, đồng thời không trả trợ cấp thôi việc cho ông Kiệm theo Nghị định 54 năm 2005 của Chính phủ thì bệnh viện đã không làm gì cả. Thay vào đó, họ chỉ cắt lương của ông Kiệm từ đó đến nay.

Để đâu đó rõ ràng, ông Kiệm đã nộp đơn yêu cầu bệnh viện ra quyết định xử lý cụ thể. Văn phòng UBND tỉnh Long An cũng hai lần gửi công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh xem xét, giải quyết và thông báo kết quả cho Văn phòng UBND tỉnh nhưng nơi đây không trả lời.

Ngày 15-5, tại buổi họp với công đoàn ngành y tế, ông Lê Thanh Liêm, giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, vẫn bảo lưu ý kiến: “Không giải quyết cho ông Kiệm thôi việc”. Khi được đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị: “Phải xác định thời gian giải quyết đơn xin nghỉ việc của ông Kiệm”, ông Liêm hứa sẽ chỉ đạo giải quyết vào đầu tháng 6 nhưng đến nay mọi việc vẫn còn giậm chân tại chỗ.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Liêm cho biết: “Nếu cho bác sĩ Kiệm nghỉ việc thì nhiều bác sĩ khác cũng sẽ xin nghỉ việc. Chúng tôi đang xin ý kiến của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trường hợp của bác sĩ Kiệm”. Thế nhưng theo tìm hiểu của PV thì trong thời gian chưa giải quyết trường hợp của ông Kiệm, ông Liêm đã ký quyết định cho thôi việc và chuyển công tác ba bác sĩ ở ba khoa nhi, ngoại, chấn thương ở Bệnh viện Long An. Trước đó, cũng có sáu bác sĩ được Sở cho thôi việc.

Bà Bùi Thị Ngọc Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Liên đoàn Lao động tỉnh Long An, nhận xét: “Đúng ra khi bác sĩ Kiệm tự ý bỏ việc thì lãnh đạo bệnh viện và Sở Y tế phải họp bàn biện pháp xử lý. Đằng này, ngành lại không giải quyết kịp thời”.

Được biết, công đoàn ngành y tế đã đề nghị Sở Y tế giải quyết cho ông Kiệm nghỉ việc mà không xử lý kỷ luật vì thời gian nghỉ việc của ông Kiệm cũng đã quá lâu.

Đề nghị lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Long An và Sở Y tế tỉnh này sớm xem xét, xử lý dứt điểm trường hợp thôi việc của ông Kiệm.