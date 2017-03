Một bạn đọc Long An “ẵm” giải nhất

Chúc mừng 26 bạn đọc may mắn Một giải nhất (tivi LCD Sony 26 inch): NGUYỄN VĂN TUYỂN - Trung tâm Giáo dục lao động XH, ấp 1, xã Thủy Tây, H.Thạnh Hóa (Long An). Hai giải nhì (máy chụp ảnh KTS Sony): 1. Nguyễn Văn Định - 89-91 (P.19 lầu 1) Nguyễn Du, Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM); 2. Lê Văn Ất - tổ 3, ấp Phước Tân 4, xã Tân Hưng, TX Bà Rịa (BR-VT). Ba giải ba (đầu DVD Sony model DVP-NS51P): 1. Nguyễn Hoàng Quang - 18 Hoàng Hoa Thám, phường 7, Bình Thạnh (TP.HCM); 2. Lê Thụy Thúy Ngân - 16/10 tổ 27 khu Cầu Xéo, Long Thành (Đồng Nai); 3. Nguyễn Long Cương - 102 C/HA T2 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng (Hà Nội); 10. Giải tư (đầu máy DVD MPEG4 Acnos Sơn Ca) 1. Nguyễn Văn Đông - 107/6 Ngô Quyền, phường 11, quận 5 (TP.HCM); 2. Lê Thị Phượng - 57 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 (TP.HCM); 3. Trần Vân Anh - 171-173, phường Phú Thạnh, Tân Phú (TP.HCM); 4. Phạm Hoàng Thanh - 243/1 tổ 17, KP1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM); 5. Quang Bảo Vân - 460 Tân Phước, phường 6, quận 11 (TP.HCM); 6. Nguyễn Việt Thắng - 18 BIS/K Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1 (TP.HCM); 7. Phạm Văn Minh - 143 Trần Phú, khóm 5, phường 7, TX Trà Vinh (Trà Vinh); 8. Đỗ Thị Phương - 149E đường 30/4, phường 1, TX Tây Ninh (Tây Ninh); 9. Võ Thị Phương Hà - UBND xã Thuận Giao, huyện Thuận An (Bình Dương); 10. Lê Thị Kim Lan - 123 Võ Văn Tần, quận 3 (TP.HCM). 10 giải khuyến khích (máy nghe nhạc Walkman model WM-FX199): 1. Hoàng Thị Ngọc Dung - 797 Nguyễn Trãi, phường 14, Q.5 (TP.HCM); 2. Phạm Huấn - 406 lô C, chung cư 43 Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận (TP.HCM); 3. Võ Ngọc Thiện - 12/7 KP2, phường Tân Thuận Đông, quận 7 (TP.HCM); 4. Bùi Thị Quế Hương - 60/23 Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp (TP.HCM); 5. Trần Văn Trạch - 108 đường 30/4, TX Tây Ninh (Tây Ninh); 6. Nguyễn Văn Trinh - Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương); 7. Ngô Thị Thùy - 6 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá (Kiên Giang); 8. Võ Thành Lộc - 011/GC, ấp 5, xã An Hiệp, huyện Ba Tri (Bến Tre); 9. Lương Thị Hồng Nga - 80 Hàng Gai (Hà Nội); 10. Trần Thị Hương - 62 Tuyên Quang, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Bạn đọc may mắn trúng thưởng sẽ được nhận thông báo chi tiết về việc nhận giải thưởng.