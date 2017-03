Một bạn đọc ở TP.HCM rinh chiếc Air Blade

Chỉ gửi một phiếu nhưng lọt vào tốp 19 Đó là trường hợp của chị Lê Thị Ngọc Thuận, ngụ 125 xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, Long An. Đang công tác ở Đảng ủy xã nên chị Thuận ngày nào cũng đọc báo Pháp Luật TP.HCM. “Tôi nghĩ cả nước có rất nhiều người tham gia nên ai may mắn lắm mới được giải. Tôi cũng chỉ thử vận may của mình bằng một phiếu cho vui, ngờ đâu lại được lọt vào danh sách 19 người vô chung cuộc”. Báo ngay tin vui cho mẹ “Mẹ! Con được giải đặc biệt là chiếc Air Blade... Con sẽ đem về nhà ngay…” . Đó là đoạn nói chuyện qua điện thoại của người nhận giải nhất là anh Huỳnh Việt Hải mà chúng tôi tình cờ nghe được sau khi anh từ chỗ bốc thăm xuống bàn ngồi. Khi biết được lọt vào tốp 19, anh Hải cảm thấy rất nôn nao. Biết rõ chương trình tổ chức vào lúc 9 giờ nhưng anh đến tòa soạn từ sáng sớm. Và rồi “thần may mắn” lần lượt đến thăm anh và cuối cùng anh đã trở thành người chiến thắng. “Tôi xin được san sẻ cảm giác hạnh phúc này đến những bạn đọc chưa được may mắn và hy vọng lần sau họ sẽ được như tôi” - anh Hải xúc động nói. Sẽ ngủ bù cho những đêm thức trắng Nhận giải nhất với phần thưởng là xe Honda Wave Alpha, anh Nguyễn Văn Quý cho biết chiếc xe mới này là tài sản lớn của gia đình anh và nó sẽ giúp anh làm việc tốt hơn. “Có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon để bù lại những đêm trước thức trắng vì hồi hộp, lo lắng…” - anh Quý sảng khoái. “Ưu tiên cho tôi bốc trước nha!”. Ảnh: THÁI HIẾU Những cái nhất trong buổi lễ - Ở gần địa điểm trao giải nhất là bạn Trần Quốc Trọng (36 Nguyễn Tử Gia, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM). Bạn đọc này chỉ mất 5 phút chạy xe là đến nơi. - Ở xa nhất là bạn Nguyễn Thị Phương Hồng (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp). Bạn cũng là người có đông “fan” cổ vũ nhất, gồm có cả gia đình (bảy người) đi theo để động viên tinh thần. Chung vui sau buổi trao giải. Ảnh: MINH HIẾU - Bình tĩnh nhất là chị Nguyễn Thị Thúy Nga (211/24 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM). Nghe hỏi có run không, chị cười: “Cảm thấy bình thường”. Chị bật mí là mình vẫn thường xuyên tham gia các cuộc thi bốc thăm của báo. - Gian nan nhất và cũng may mắn nhất là bạn đọc Huỳnh Việt Hải (27/36/21 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Khi bốc thăm xếp bảng, anh rơi vào một bảng có vòng đấu phụ nên phải bốc tới năm lần. Sau cùng anh may mắn bốc được phiếu có chữ “thắng” để rinh xe Air Blade về nhà.