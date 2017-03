Một cán bộ phường bị bắt giam vì “hành” dân

Tháng 3/2008, Thạch được bổ nhiệm lên làm Đội trưởng đội quy tắc đô thị phường Hưng Dũng. Ngay sau khi được bổ nhiệm chức vụ đội trưởng, Thạch đã chỉ đạo các đội viên tiến hành kiểm tra, xử lý, thậm chí là bắt bớ, thu hết đồ nghề của các hộ kinh doanh, buôn bán trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, nhất là các hộ kinh doanh hàng cơm, cháo, phở sát bờ tường rào của bệnh viện.



Thạch còn tuyên bố sẽ không cho bất cứ ai kinh doanh tại địa điểm trên và tiến hành xử phạt rất nặng những ai vi phạm.



Thông qua Võ Thị Bình và Hoàng Thị Vinh là hai người bán hàng tại khu vực này, Trần Quang Thạch yêu cầu nếu hộ kinh doanh nào muốn tiếp tục buôn bán thì phải nộp tiền, tùy theo vị trí, mặt hàng kinh doanh và thời gian kinh doanh mà các hộ phải đóng tiền nhiều hay ít (từ 200.000 đến 700.000 đồng/vị trí).



Theo tài liệu Cơ quan điều tra thu thập được, từ khoảng tháng 5/2009 đến tháng 10/2010, Thạch đã nhiều lần nhận tiền của 22 hộ kinh doanh tại khu vực này với tổng số tiền trên 16 triệu đồng.



Hành vi của Thạch diễn ra trắng trợn trong thời gian dài khiến các hộ kinh doanh không dám tố cáo và nộp tiền, bởi Thạch dọa và tuyên bố sẽ “trừng phạt” nếu ai tố cáo.



Quá bức bách, 22 hộ kinh doanh và buôn bán nhỏ dọc hai bên bờ rào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và Trường Cao đẳng y tế Nghệ An đã gửi đơn đến Công an tỉnh Nghệ An trình bày sự việc. Từ nội dung tố cáo trong đơn của bà con tiểu thương, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Vinh vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh sẽ tạm giam bị can Trần Quang Thạch ba tháng để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của vị cán bộ này.





Theo Bích Huệ (TTXVN/Vietnam+)