Một công an viên mất tích trên sông Mã

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h ngày 27/9/2010. Tổ tuần tra đường thủy Công an xã Thiệu Dương gồm anh Lê Xuân Thuận và anh Nguyễn Viết Lam kết hợp với Công an huyện Thiệu Hóa đi tuần tra kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, tổ phát hiện và bắt hai thuyền khai thác cát trái phép tại khu vực đuôi bãi nổi thuộc địa phận thôn 9, xã Thiệu Dương.

Trong khi lai dắt hai con thuyền về bãi tập kết, thuyền của tổ tuần tra đã va đập vào thuyền của anh Dương Đình Hùng, trú thôn 9, xã Thiệu Dương đang đi ngược chiều. Cú va đập khiến anh Lê Xuân Thuận, công an viên của xã Thiệu Dương rơi xuống sông.

Do trời tối, nước sâu nên khi rơi xuống, anh Thuận đã bị dòng nước nhấn chìm. Ngay sau đó Công an huyện Thiệu Hóa cùng chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân song do dòng nước chảy xiết nên đến 13h chiều hôm nay, 28/9, thi thể anh Thuận vẫn chưa được tìm thấy.

Trao đổi với PV, ông Bùi Đại Trí, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa, cho biết: “Anh Thuận cùng với các đồng chí khác đang đi kiểm tra thì đụng phải thuyền của anh Dương Đình Hùng, người cùng xã nên anh Thuận rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi. Đây là một vụ tai nạn. Hiện địa phương đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân”.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)