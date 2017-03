Một công an xã đánh người gãy năm xương sườn

Dù anh đã đề nghị bỏ qua nhưng anh này vẫn gọi điện thoại đề nghị công an xã giải quyết. Khi anh Lực chuẩn bị đi chăn dê, ông Trần Văn Phong và một công an viên khác đã đến nhà mời anh Lực đến xã làm việc. Anh Lực từ chối do không có giấy triệu tập. Phó công an xã đã đề nghị chủ tịch UBND xã ký giấy triệu tập anh Lực đến xã “làm rõ một số sự việc có liên quan”.

Khi anh Lực chưa kịp đến xã thì một công an xã đã đấm anh Lực chảy máu miệng. Ngay sau đó, nhóm công an xã đã khống chế và còng tay anh Lực, bắt giải đến xã.

Anh Đỗ Văn Lực trước ngày xuất viện ở BV Việt-Đức. Ảnh: TRẦN ĐẠI

Khoảng 12 giờ trưa, anh Lực giật khóa tay, bỏ về nhà ăn cơm. Nhưng anh chưa kịp ăn thì hai ông Phong và một công an viên tiếp tục đến nhà yêu cầu anh đến xã và xích lại. Sau đó ông Phong đã khóa tay anh vào cửa sổ rồi đánh. Sau ba lần đánh, anh Lực xỉu dần. Đến cuối giờ chiều, anh Lực được mở còng tay để làm việc với công an xã. Do quá đau và đói, mệt nên anh Lực đã xin ra trạm y tế xã tiêm thuốc giảm đau rồi quay trở về trụ sở xã. Ngồi được một lát, anh Lực cảm thấy tức thở và được ông Phong đưa về nhà.

Hôm sau, khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, anh Lực đã đi cấp cứu. Theo giấy ra viện của BV đa khoa tỉnh, anh Lực bị gãy năm xương sườn, chấn thương ngực, mặt. Thấy sức khỏe của anh Lực diễn biến xấu, gia đình tiếp tục đưa anh đến BV Việt Đức (Hà Nội) điều trị trong hơn một tháng. Hiện anh Lực vẫn rất yếu và đi lại khó khăn. Tổng số tiền điều trị là hơn 40 triệu đồng, phần lớn gia đình phải đi vay mượn.

Ông Phạm Ngọc Quyến, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, cho biết xã đã đình chỉ công tác đối với công an viên Phong. Ngày 30-7, địa phương đã báo cáo vụ việc lên công an huyện và cơ quan này đang điều tra.

TRẦN ĐẠI