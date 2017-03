Một công nhân Nhà máy đóng tàu Dung Quất tử nạn

Rạng sáng 6/1, thi thể của nạn nhân tên Sơn (khoảng 25 tuổi), là công nhân Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, quê ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã được gia đình đưa về nhà để an táng.



Theo thông tin ban đầu từ một số công nhân của công ty, vụ việc xảy ra vào khoảng 24h ngày 5/1, khi anh Sơn vừa nhận ca được khoảng 20 phút và đang thực hiện công đoạn hàn trên một chiếc tàu do công ty này đảm nhận, thì bất chợt thấy ngọn lửa nơi anh làm việc bốc lên, kèm theo đó là một tiếng nổ to.



Sau khi vụ cháy nổ xảy ra, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Dung Quất-KKT Dung Quất, nhưng do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.





Theo P.H.O (Bee)