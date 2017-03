Một miếng đất bán nhiều lần

Không khởi tố vụ án vì không có dấu hiệu lừa đảo Ngay khi phát hiện hành vi bán đất của ông Thanh, bà Hạnh cùng các hộ liên quan đã gửi đơn tới Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đề nghị xử lý ông Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 11-2013, Công an quận đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự do hành vi của ông Thanh không cấu thành tội phạm. Sau đó, VKSND quận cũng có cùng kết luận vì việc mua bán đất giữa ông Thanh và các hộ trên là quan hệ dân sự. Bồi thường chứ không thể giao trả đất Vụ việc của các đương sự tòa đã thụ lý. Chúng tôi sẽ sớm sắp xếp để xét xử vụ án này. Trong trường hợp nội dung khởi kiện của các hộ dân trên là đúng thì cũng không thể thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho người mua sau cùng vì giao dịch của bên thứ ba với ông Thanh là đúng pháp luật. Trường hợp này chỉ có thể giải quyết theo hướng ông Thanh phải bồi thường cho các hộ bị thiệt hại. Ông LÊ QUANG PHONG, Phó Chánh án TAND

quận Bình Tân, TP.HCM Phải nhanh chóng hoàn tất giấy tờ Trong trường hợp này, thiếu sót của địa phương là đã không cập nhật hồ sơ địa chính dẫn đến hệ lụy như đã nêu. Quá trình khởi kiện tại tòa án, người dân có thể yêu cầu tòa xem xét trách nhiệm của các bên có nghĩa vụ liên quan như UBND phường, UBND quận trong vụ việc này. Cũng cần phải nói thêm, về phía người dân, lẽ ra sau khi giao dịch hợp đồng thì phải thực hiện các bước tiếp theo là thực hiện nghĩa vụ tài chính, đăng bộ sang tên tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các hộ dân không thực hiện các bước tiếp theo nên thủ tục mua bán xem như vẫn chưa hoàn tất. Đây là điều mà người dân khi mua nhà đất phải lưu ý để tránh thiệt hại đáng tiếc như các trường hợp nêu trên. Ông DƯ HUY QUANG, Chánh Thanh tra Sở TN&MT TP.HCM