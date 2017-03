Một năm gỡ vướng cho bạn đọc

“Công ty kêu tui lãnh tiền rồi, nhà báo ơi! Cảm ơn báo nhiều lắm!” - anh Nguyễn Văn Thuận (huyện Hóc Môn, TP.HCM) gọi điện thoại hồ hởi báo tin vui với PV.

“Họ chịu giải quyết rồi”

Tháng 9-2012, xe anh Thuận bị người khác gây tai nạn ở tỉnh Bình Thuận. Do bên có lỗi có người chết và bị thương nên anh đã chi 44 triệu đồng lo tiền mai táng, thuốc men cho họ. Sau đó, anh nộp đầy đủ chứng từ cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO - Chi nhánh Sài Gòn (nơi anh mua bảo hiểm) để họ bồi thường bảo hiểm. Thời hạn bồi thường bảo hiểm theo luật chỉ có 15 ngày nhưng anh tới lui hơn ba tháng vẫn chưa nhận được đồng nào. Bí lối anh nhờ báo giúp đỡ…

Ngày 11-1-2012, báo đăng bài “Nói 15 ngày, ba tháng vẫn chưa xử lý” phản ánh trường hợp của anh Thuận và lời hứa sẽ giải quyết ngay của đại diện công ty. Ngày 18-1, công ty đã giải quyết số tiền bảo hiểm nói trên cho anh.

Anh Thuận cho biết: “Tui đọc báo mình hà rầm, thấy nhiều trường hợp báo đăng có kết quả nên tôi nhờ báo giúp. Thiệt y vậy, mới có một tuần sau khi báo đăng họ kêu lên giải quyết liền!”.

Luật sư đang tư vấn pháp luật miễn phí cho bạn đọc tại báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HTD

Không muốn người khác cũng bị “hành”

Ông Lê Văn Dân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) xúc đ?ng chia s?: ?ộng chia sẻ: “Báo đã giải tỏa được uất ức của tôi. Tôi cũng là một cán bộ nhà nước nên tôi thấu hiểu và thông cảm những áp lực của nhân viên, cán bộ nhà nước khi tiếp dân. Tuy nhiên, họ tỏ thái độ không tôn trọng dân là không thể chấp nhận được”. Sự ấm ức của ông là do nhân viên thu ngân của Chi cục Thuế huyện Bình Chánh (TP.HCM) mải nghe điện thoại riêng hết cuộc này đến cuộc khác khiến ông phải chờ đợi cả buổi mới được đóng lệ phí trước bạ xe máy. Mặc dù cũng nộp được tiền nhưng ông thấy ấm ức về việc này. Nghĩ người khác có thể bị “hành” như mình là ông không chịu nổi và thế là ông đã viết thư cho báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 9-9-2012, sau hai ngày báo đăng bài “Nhân viên “tám”, bắt dân chờ”, nhân viên của Chi cục Thuế huyện đã đến tận nhà ông Dân để xin lỗi ông. Ông Dân cười tươi rói: “Nói thiệt, bữa đó về nhà tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày liền nên mới quyết định gửi thư cho báo. Tôi vui lắm không chỉ vì lời xin lỗi của họ mà còn vì báo đã góp phần làm cho nhân viên các cơ quan nhà nước làm việc tốt hơn cho dân nhờ”.

“Giải oan cho chồng tôi với!”

Đó là lời khẩn cầu của chị Trần Thị Bách (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, Tây Ninh) khi phản ánh với báo về cái chết oan ức của chồng mình.

Tháng 5-2010, vợ chồng chị mua chiếc xe máy cày với giá 66 triệu đồng của người cùng ấp. Vợ chồng chị đưa trước 46 triệu đồng và hẹn sẽ trả số tiền còn lại sau khi thu hoạch mì. Trưa 20-9-2010, người bán máy cày đến nhà chị để đòi tiền nhưng chồng chị bận lái máy cày đi sửa nên không có ở nhà. Đến chiều cùng ngày, khi đang trên đường về nhà thì chồng chị bị chủ nợ và một số người khác ra chặn đường đòi lấy máy cày trừ nợ… Ở nhà, chị đợi hơn 22 giờ vẫn chưa thấy chồng về. Sau đó, chị nhận được điện thoại báo chồng chị té xe bị thương rất nặng. Khi chị ra tới bệnh viện thì chồng chị đã chết.

Công an huyện Tân Châu không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng chồng chị điều khiển xe chạy với tốc độ quá nhanh nên tự té dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Khi cơ quan chức năng giải phẫu tử thi, chị thấy trên người chồng có nhiều vết bầm lớn, hai cánh tay bị dập, hai chân bị bể nát, răng bị gãy… Nghi chồng mình bị chủ nợ đánh chết nên chị gửi đơn khiếu nại nhiều nơi nhưng không ai phản hồi. Và rồi chị đã tìm đến Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 27-10-2011, báo đăng bài “Chết do tai nạn hay bị giết?” nêu những nghi vấn trong vụ việc. Sau đó, VKSND tỉnh Tây Ninh đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của công an huyện. Kế tiếp, VKSND tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án cản trở giao thông đường bộ theo Điều 203 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra. Hiện nay, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam chủ nợ. Chị Bích nghẹn ngào: “Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi. Cảm ơn báo!”.

Được nhận nhà sau hai năm chờ đợi Anh Nguyễn Hoàng Long (quận 12, TP.HCM) tìm đến báo với nỗi bất bình: “Tôi mua nhà, nộp tiền đầy đủ mà tới giờ vẫn không được giao nhà. Chính quyền cứ đẩy qua đẩy lại không ai giải quyết rốt ráo”. Thì ra anh Long gặp rắc rối sau khi mua đấu giá một căn nhà tại phường An Phú Đông, quận 12. Gần hai năm giao đủ tiền nhưng anh không được cơ quan thi hành án quận 12 giao nhà. Lý do: Phần đất phía sau nhà bị chủ cũ lấn chiếm xây nhà mà chính quyền lại chậm cưỡng chế tháo dỡ. Cơ quan thi hành án quận 12 đã đề nghị UBND phường cưỡng chế tháo dỡ phần diện tích vi phạm nhưng không có kết quả. Ngày 2-10-2012, báo đăng bài “Hai năm chưa giao nhà trúng đấu giá” phản ánh vụ việc của anh Long. Đến ngày 7-11-2012, UBND phường đã cưỡng chế tháo dỡ phần xây dựng không phép và cơ quan thi hành án quận đã giao nhà cho anh Long.

PHỤNG - HIỀN - NHÂN