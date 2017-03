Một ngư dân bị sét đánh tử vong

Nạn nhân là anh Nguyễn Minh (38 tuổi), trú tại xóm An Vũ, thôn Phú Hội (An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên).

Vào lúc khoảng 13 giờ 15 phút, ngày 17/11, anh Nguyễn Minh (38 tuổi) cùng em ruột là anh Nguyễn Văn Long (34 tuổi) và người cháu là Phạm Đình Lanh (34 tuổi), cùng trú ở xóm An Vũ, (Phú Hội, An Ninh Đông, Tuy An) dùng thuyền thúng sang Bãi Dài (An Ninh Tây, Tuy An) để chài cá. Trong khi mỗi người sử dụng một chiếc thuyền thúng đang đánh cá thì bất ngờ nhiều đợt sấm chớp ập đến, sét đã đánh trúng thuyền anh Nguyễn Minh làm anh tử vong tại chỗ. Được biết, nơi anh Minh bị sét đánh gây tử vong là bãi cát trống. Nhiều năm trở lại đây, khu vực này cũng hiếm khi xảy ra hiện tượng sấm chớp dữ dội như trên. Theo Khánh Hằng (Dân trí)