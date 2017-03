Một người massage dạo chết trên vỉa hè

Hiện trường nơi anh Hải chết

Qua giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an, gia đình nạn nhân xác định cái chết của anh Hải là do ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh trong tình trạng đang say rượu nên đã bị đột tử.



Hiện xác của anh Võ Đình Hải đã được gia đình đưa về quê mai táng.



Theo Công Tâm (Bee)