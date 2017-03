Một người nhặt được tiền, cả xã lao đao

Nhập viện vì… nhặt được tiền

Đó là câu chuyện hi hữu của anh Lưu Văn Hồng, sinh năm 1955, trú tại xóm Bồng, xã Bồng Am, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Trong một lần đi thả trâu, vô tình nhặt được một cục tiền ai đó đánh rơi dưới suối, nhưng, chưa kịp mừng thì anh Hồng đã phải nhập viện ngay sau đó vài ngày vì… tai biến mạch máu não. Gần nửa tháng nằm viện, đến nay anh Hồng vẫn chưa tỉnh.

Từ khi chị Sản phát đơn kiện công an xã đánh chồng mình, nhiều cuộc họp đã tổ chức gấp rút tại trụ sở UBND xã Bồng Am.

Đó là câu chuyện xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua. Anh Nguyễn Văn Phong, xã Tuấn Đạo (xã liền kề với xã Bồng Am) trong một lần đi bán một xe gỗ keo ngoài thị trấn An Châu (huyện Sơn Động) được hơn 6 triệu đồng. Số tiền này, anh gói trong túi ni-lon và nhét vào túi quần hậu.

Trên đường đi về nhà, vì… mắc tiểu, anh Phong đã xuống suối Đá Chông để "giải quyết nỗi buồn".

Trong lúc anh Phong đi vệ sinh bên suối, anh Phong thấy có anh Lưu Văn Hồng, người xã Bồng Am đang thả trâu gần khu vực đó.

Người dân xã Bồng Am đang xôn xao về câu chuyện anh Hồng nhặt được cục tiền bên bờ suối.



Về tới nhà, anh mới hay mình bị rơi mất cục tiền và tá hỏa đi tìm. Lân la tới khu vực hàng quán thuộc xã Bồng Am, anh Phong nghe người dân kháo nhau về việc anh Hồng nhặt được một cục tiền, phải đổ ra nong phơi vì cục tiền này bị ướt.

Trước đó, anh Hồng cũng đã khoe với vài người về việc mình bắt được tiền. Số tiền khoảng vài triệu đồng.

Được một người quen là cháu họ của anh Hồng xác nhận việc anh Hồng nhặt được tiền, anh Phong mua một con gà, một chai rượu đến nhà anh Hồng làm “lễ” để xin lại tiền đánh mất và định bụng sẽ biếu anh Hồng một nửa số tiền nói trên.

Tuy nhiên, khi vừa đến ngõ, anh Phong và “người hòa giải” đã bị chị Đinh Thị Sản – vợ của anh Lưu Văn Hồng phủ nhận chuyện chồng mình bắt được tiền rồi chửi té tát và đuổi anh Phong về.

Tiếc của và sợ vợ mắng vì mấy năm trời mới trồng được một đồi keo, nhưng chỉ một phút “buồn sơ sẩy” mà hậu đậu đánh rơi mất cục tiền, anh Phong đến trình báo công an xã Bồng Am để nhờ can thiệp, lấy giúp số tiền đánh mất của mình từ anh Hồng.

Cả xã… lao đao

Trước khi anh Phong đến công an xã báo cáo sự việc và xin công an xã Bồng Am đứng ra giải quyết giúp, sự việc anh Hồng nhặt được tiền đã đồn ầm trong khắp xã Bồng Am. Vì thế, công an xã Bồng Am nhận định, sự việc anh Phong trình báo là có thực.



Ông Hoàng Ngọc Phượng, bí thư xã Bồng Am: "Đúng là họa vô đơn chí!".

Ngày 12/10, công an xã Bồng Am mời anh Lưu Văn Hồng đến trụ sở công an xã để làm công tác tư tưởng, vận động anh Hồng trả lại số tiền cho người mất.

Bởi vì, số tiền hơn 6 triệu đồng đối với người dân một xã miền núi, vùng sâu xa, bán sơn địa như xã Bồng Am là cả một gia tài.

Hơn nữa, đó là tiền mồ hôi nước mắt vợ chồng anh Phong chắt chiu mấy năm trời mới trồng được một xe keo…

Ông Hoàng Ngọc Phượng – Bí thư Đảng uỷ xã Bồng Am xác nhận: Tại buổi vận động tư tưởng anh Hồng có Trưởng công an xã Bồng Am, anh Hoàng Văn Chính và Trung úy Vi Văn Tuyên, công an huyện theo dõi địa bàn xã Bồng Am tham dự.

Hai đồng chí công an viên mới bắt đầu công tác tư tưởng, chưa kịp ghi biên bản làm việc thì bỗng thấy anh Hồng có biểu hiện co rút, ngã xuống đất và bất tỉnh. May mà anh Chính công an xã kịp đỡ anh Hồng, nên anh Hồng không bị va đập vào đâu cả.

Anh Chính, anh Tuyên vội vàng đưa anh Hồng đến trạm xá xã Bồng Am. Sau khi làm công tác sơ cứu, họ tiếp tục đưa anh Hồng lên bệnh viện huyện. Tại đây, bệnh viện huyện chẩn đoán anh Hồng huyết áp cao và bị tai biến mạch máu não.

Hiện tại, anh Hồng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, và vẫn chưa hồi tỉnh.

Tuy nhiên, điều đáng buồn, ngay sau đó, chị Đinh Thị Sản, vợ anh Lưu Văn Hồng đã viết đơn tố cáo công an xã đánh đập chồng mình, khiến chồng mình bị… cấm khẩu phải nhập viện.

Con suối Đá Bờ - nơi xảy ra câu chuyện người mất tiền, người được tiền!

Ngay sau đó, Công an huyện Sơn Động, Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc để xác minh nội dung đơn thư người dân.

Ông Bí thư xã Bồng Am mặt buồn thiu: "Ngày 12/10 khi anh Tuyên và anh Chính đang làm công tác tư tưởng, xác minh sự việc đối với anh Hồng, đông đảo cán bộ, người dân có mặt tại trụ sở xã đều có mặt chứng kiến. Các anh ấy mới bắt đầu hỏi han, còn chưa kịp ghi biên bản thì anh Hồng đã lăn ra ngất chứ nào ai đánh đập ai. Chị Sản vợ anh Hồng viết đơn tố cáo như thế, thật không phải đạo tý nào…”.

Người nhặt được tiền thì nhập viện. Người mất tiền thì "đổ tộ"i cho việc, nếu như hôm ấy đừng “hớ hênh” khi mò ra suối… tè bậy thì đâu để xảy ra cả một hệ lụy này.

Nhưng có lẽ, buồn nhất là trưởng công an xã Hoàng Văn Chính và đồng chí công an huyện theo dõi địa bàn Vi Văn Tuyên. Kể từ khi chị Sản viết đơn tố cáo công an đánh người, anh Chính và anh Tuyên không biết thanh minh câu chuyện thế nào.

Ngay sau khi chị Sản có đơn tố cáo, chính quyền xã Bồng Am đã tổ chức cuộc họp đề nghị anh Chính, anh Tuyên tường trình lại sự việc. Sau đó, nhiều lần công an huyện Sơn Động, công an tỉnh Bắc Giang cũng đã về xã làm việc.

Cả xã Bồng Am bỗng nhiên suốt ngày tiếp đón huyện, tỉnh, mặc dù từ trung tâm huyện vào đến xã là quãng đường hơn 30km đường núi, lên đến tỉnh là… 100 km.

Ông Phượng cho hay: Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành giám định, kiểm tra đối với anh Hồng để xác minh nội dung đơn tố cáo của gia đình anh Hồng có đứng sự thật. Bên cạnh đó, việc cứu chữa anh Hồng cũng là việc quan trọng cần phải làm.



Theo Kiên Trung (VNN)