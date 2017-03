Một phụ nữ bị hành hạ dã man

Mới đây, bà Đào Thị Hằng (39 tuổi, ở nhà không số tại đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM) đến Báo Pháp Luật TP.HCM kêu cứu về việc đã bị ông Trần Văn Tài đánh đập gây thương tích khắp người nhưng không được công an phường xử lý.

Bà Hằng cho biết bà và ông Tài chung sống với nhau đã 21 năm, có sáu người con nhưng không đăng ký kết hôn. Bà thường xuyên bị ông Tài đánh đập. Mỗi khi say rượu, ông Tài lại hành hạ bà bằng đủ thứ hung khí như lưỡi lam, chai lọ, dao, kéo... khiến khắp người bà đầy sẹo. Chi hội Phụ nữ phường 4 từng nhắc nhở, khuyên giải ông Tài không nên làm như thế nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Chịu không nổi, bà Hằng đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở.

Ngày 20-3, bà quay lại căn nhà trên thăm con nhằm lúc ông Tài đang say xỉn. Vừa thấy bà, ông Tài đã túm đầu bà đập vào tường rồi dùng tay đánh tới tấp vào người bà. Hậu quả là bà Hằng phải may ba mũi trên đầu, bị nhiều vết bầm tím ở mặt, tay, chân.

Ít ngày sau, bà Hằng đến Công an phường 4,quận 8 tố cáo hành vi của ông Tài nhưng nơi đây không giải quyết. Theo công an phường, do bà không đến trình báo khi vụ việc đang xảy ra nên họ khó có căn cứ giải quyết. Hơn nữa bà chỉ tố cáo miệng chứ không có đơn.

Trao đổi với phóng viên, thiếu tá Lê Đức Thuận, cán bộ Công an phường 4 (người trực tiếp thụ lý vụ việc của bà Hằng), cho biết bà Hằng đã phản ánh chưa chính xác. Lúc đến công an phường, bà Hằng chỉ nói muốn được giải quyết việc ly hôn chứ không nói gì đến việc bị đánh. Do đó, công an phường hướng dẫn bà liên hệ với tòa án quận. Về sau khi được báo lại thông tin trên, thiếu tá Thuận đã lập biên bản ghi nhận hành vi đánh người của ông Tài.

Theo Nghị quyết 35 năm 2000 của Quốc hội, do chung sống với nhau sau năm 1987 mà đến trước năm 2003 vẫn không đăng ký kết hôn nên bà Hằng và ông Tài không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nay muốn chấm dứt quan hệ, bà Hằng có thể nộp đơn yêu cầu TAND quận giải quyết không công nhận cả hai có quan hệ vợ chồng. Về việc tố cáo của bà Hằng, nếu xác minh ông Tài đã nhiều lần đánh đập bà Hằng, Công an phường 4 cần có biện pháp xử lý nghiêm.