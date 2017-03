Một phương án hay để chặn tận gốc nạn trộm chó

Xử lý triệt để giúp người dân an tâm Theo thống kê của công an, những kẻ trộm chó đa phần là thành phần hút chích, nghiện ngập cần có tiền để thỏa mãn cơn ghiền. Chúng sẵn sàng ra tay với bất kỳ chú cẩu nào bất cẩn “sảy nhà”. Nếu trước đây chúng chỉ đi lùng bắt chó vào ban đêm thì bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật cũng sẵn sàng dụng cụ để bắt trộm chó. Nếu bắt được chó cảnh, chúng sẽ đòi tiền chuộc hoặc đem bán cho tiệm thú nuôi; còn chó thường sẽ bị đưa đi bán vào các lò mổ. Lực lượng công an khu vực hiện chưa thể lùng bắt những đối tượng này do chúng hoạt động riêng lẻ, bất chợt và khó đoán. Chính vì vậy lâu nay chỉ có chủ nuôi phải tự thân vận động bảo vệ người bạn bốn chân của mình. Chị Diễm Trang (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: Ngày xưa người ta nuôi chó là để giữ nhà, còn ngày nay nuôi chó thì chủ phải để mắt để giữ chó. Trong xóm chị có rất nhiều con chó cảnh bị bắt trộm. Nhà chị cũng nuôi một con mà lúc nào cũng phải để mắt canh chừng như canh em bé. Chị Ngọc Hạnh (quận Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: Nếu cơ quan chức năng hỗ trợ tốt người dân, đặc biệt ngăn ngừa ngay từ cơ sở thu mua, chế biến thì người dân sẽ yên lòng hơn. Chủ cơ sở thu mua không dám mua chó trộm thì chắc hẳn việc trộm chó sẽ giảm ngay.