Một thầy giáo bị tố xâm hại học trò

Chưa khởi tố bị can Theo Điều 115 Bộ luật Hình sự, người đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự tội giao cấu với trẻ em. Trên cơ sở này, vào ngày 5-4, cơ quan điều tra công an quận đã khởi tố vụ án “giao cấu với trẻ em” nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa khởi tố bị can. Hiện chúng tôi đang tiến hành thu thập chứng cứ, thông tin từ gia đình, nhân chứng để có cơ sở xử lý vụ án. Đại úy TRẦN VĂN HIỀN, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Bình Tân) Các bạn nữ học thêm đều bị thầy hôn! Một lần con đi học thêm sớm, chỉ có con và thầy tại nhà. Thầy khép cửa lại rồi chụp hai tay con đẩy ép sát vào tường. Thầy cúi xuống hôn và cắn vào miệng con làm con hết hồn. Ngay lúc ấy có bạn đến học kêu cửa nên thầy vội buông con ra. Tất cả bạn nữ học thêm trong lớp của con đều bị thầy hôn mỗi khi trả lời đúng. Ban đầu chúng con rất mắc cỡ nhưng bị hoài nên quen luôn. Một nữ học sinh