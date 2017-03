Một vụ bắt cóc... nhiều nghi vấn

Vợ chồng chị Võ Nguyễn Ngọc Tuyền vừa đến tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM trình bày việc con trai họ mới 13 tháng tuổi bị bắt cóc đã hơn 10 ngày.

Khác với người chồng tỏ ra bồn chồn, lo lắng, chị Tuyền kể lại câu chuyện bằng một thái độ... rất bình thản. Vợ chồng chị kết hôn vào tháng 1-2006 và chung sống với gia đình chồng ở quận 11. Chồng chị là giảng viên đại học, chị là nhân viên của một công ty nước ngoài. Chỉ sau một thời gian, giữa chị với gia đình chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn. Chị tự dọn ra ngoài ở riêng và đang ở nhà thuê tại đường Xóm Vôi, quận 5, còn chồng chị tiếp tục ở nhà cha mẹ ruột. Dù bản thân không muốn nhưng chị đang chờ làm các thủ tục xin ly hôn.

Hơn 11 giờ đêm 4-11, chị nằm ngủ cùng con tại phòng trọ. Chỉ mới ngủ được năm phút, chị Tuyền giật mình tỉnh dậy thì không thấy con đâu. Chị vội vàng đi tìm con thì thấy cửa phòng trọ mở nên lập tức lên báo chủ nhà. Sau đó, nghĩ rằng người chồng đến bế con đi nên chị không tìm nữa. Hai ngày sau, chị hỏi thăm chồng về đứa bé thì mới hay chồng chị “vô can”. Tá hỏa, chị chạy đi “thưa” Công an phường 14, quận 5 về việc con mình bị bắt cóc. Từ đó tới nay, chị không hề nhận được điện thoại tống tiền hay đòi hỏi gì dính dáng đến đứa bé.

Chủ nhà trọ, nơi chị Tuyền ở, cũng xác nhận đêm đó chị Tuyền có lên báo với ông về vụ việc trên. Tối hôm đó, đúng là có ai đó mở cửa nhưng đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên. Đến giờ ông vẫn không lý giải được vì sao xảy ra cớ sự, bởi lẽ nhà ông luôn đóng cửa, chỉ có người nhà mới có chìa khóa. Hơn nữa, con chị Tuyền nằm kế bên chị, nếu người lạ vào mở cửa phòng sẽ phát ra tiếng động. Mới nằm ngủ khoảng năm phút, chẳng lẽ chị không biết?

Thượng tá Lê Phước Trường, Trưởng Công an quận 5, cho biết: “Sau khi con chị Tuyền mất tích hai ngày, chị có đến công an phường trình báo. Công an quận xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng và có nhiều điểm nghi ngờ nên đang tích cực điều tra. Hiện công an quận đang xác minh những người nghi vấn trong gia đình...”.

Nội dung trả lời của công an quận hoàn toàn trùng khớp với những suy nghĩ ban đầu của chúng tôi. Có thực là chị Tuyền đã bị giấu mất con và ai là thủ phạm? Nhiều người biết chuyện cũng nhận xét: Chỉ mới thiếp đi khoảng năm phút thì không ai có thể ngủ say đến mức có người mở cửa vào ẵm con mình đi mà không hề hay biết. Nếu nghĩ chồng mình đến ẵm con đi vào đêm khuya, sao chị Tuyền không gọi điện thoại xác minh ngay mà phải đợi đến hai ngày sau mới hỏi?

Điều 120, 134 Bộ luật Hình sự có quy định về hai tội liên quan đến việc bắt giữ trái phép trẻ em. đó là “tội chiếm đoạt trẻ em” và “tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Chưa rõ những người bắt cóc (nếu có) sẽ bị xử lý như thế nào nhưng thật không thể chấp nhận được việc một đứa bé mới 13 tháng tuổi thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.