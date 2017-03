Một vụ kiện, năm bản án khác nhau

Năm 2004, bà Nguyễn Ngọc Gái (ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, Long An) có quen với vợ chồng bà Võ Thị Non (ấp 3, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) thông qua việc mua bán gạo. Từ mối quan hệ này, bà Gái đã nhiều lần cho vợ chồng bà Non vay tiền.

Vay giùm người khác?

Đầu năm 2005, bà Non đến nhà bà Gái hỏi vay 100 triệu đồng và đưa ra một giấy biên nhận đánh máy sẵn, có chữ ký tên người nhận tiền là Phạm Hiền Từ (ở cùng xóm với bà Non). Trên tờ giấy đó, bà Non chỉ ghi thêm ngày, tháng, số tiền cụ thể (bằng số và bằng chữ), đồng thời ghi thêm tên của chồng (là Đầy) vào biên nhận, vì cho rằng tên của người chồng... “hên”! Mười ngày sau, bà Non lại điện thoại cho bà Gái hỏi vay thêm 40 triệu đồng và cho biết vì bận nên nhờ ông Từ tới nhận giùm. Khi nhận tiền, ông Từ ghi ở phía mặt sau của tờ biên nhận trước đó là “có nhận thêm 40 triệu đồng”.

Đến hạn, bà Gái tới nhà bà Non đòi tiền thì được biết ông Từ đã bỏ đi khỏi địa phương “vì nợ nần quá nhiều”. Thấy vậy, bà Gái đã yêu cầu vợ chồng bà Non phải có trách nhiệm trả cho bà số nợ trên. Phía bà Non không đồng ý trả tiền, viện lẽ bản thân không vay tiền của bà Gái mà chỉ là người làm trung gian giới thiệu và chứng kiến việc ông Từ vay tiền của bà Gái.

Ngày 7-6-2005, TAND huyện Thủ Thừa đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm và đã xử cho bà Gái thua kiện. Ngày 15-8-2005, TAND tỉnh Long An đã xử cho bà Gái thắng kiện. Vợ chồng bà Non phải có trách nhiệm trả cho bà Gái số tiền 140 triệu đồng.

Mỗi tòa mỗi kiểu

Hơn một năm sau, ngày 15-9-2006, Viện trưởng VKSND tối cao đã kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm trên với nhận định: “Căn cứ vào nội dung tờ giấy biên nhận do bà Gái xuất trình thì ông Từ là người đã vay của bà Gái 140 triệu đồng chứ không phải vợ chồng bà Non vay. Tòa cấp phúc thẩm buộc vợ chồng bà Non phải trả số tiền trên là không đúng”.

Ngày 3-1-2007, khi xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, Tòa dân sự TAND tối cao nhận định: “Để chứng minh cho yêu cầu của mình, bà Gái chỉ xuất trình tờ biên nhận, ngoài ra không xuất trình được chứng cứ nào khác thể hiện việc vợ chồng bà Non vay tiền của bà”. Song trong tờ biên nhận, người ký nhận tiền trong hai lần vay lại là ông Từ. Mặt khác, trong quá trình giải quyết vụ án, lời khai của các đương sự không thống nhất nhau nhưng tòa cấp phúc thẩm đã không thu thập thêm chứng cứ, cũng không đối chất để xác định ai là người trực tiếp nhận tiền từ bà Gái. Tại sao bà Non lại ghi tên chồng của mình lên tờ biên nhận và quan hệ giữa ông Từ với vợ chồng bà Non như thế nào?... Vì các lẽ trên, Tòa dân sự TAND tối cao tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án về TAND huyện Thủ Thừa xét xử sơ thẩm lại.

Như vậy sau ba bản án, vụ kiện được quay trở về vạch xuất phát. Ngày 11-7-2007, TAND huyện Thủ Thừa đã xử cho bà Gái thắng kiện. Vợ chồng bà Non cùng với ông Từ phải liên đới chịu trách nhiệm trả cho bà Gái số tiền cả gốc và lãi là 183,7 triệu đồng. Nhưng tại bản án phúc thẩm (lần thứ hai) ngày 19-9-2007, TAND tỉnh Long An lại có những phán quyết khác hẳn với chính mình trước đây thông qua việc bác đơn kiện của bà Gái.

Cần lưu ý, sau khi bản án phúc thẩm lần một của TAND tỉnh Long An có hiệu lực, cơ quan thi hành án huyện Thủ Thừa đã làm thủ tục bán đấu giá 6.000 m2 đất ruộng thuộc quyền sử dụng của vợ chồng bà Non (tại xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) để thi hành án cho bà Gái. Ngày 14-9-2006, cơ quan thi hành án huyện Thủ Thừa đã giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Nếu bà Non được thắng kiện theo phán quyết cuối cùng, quyền lợi hợp pháp của bà và của người trúng đấu giá sẽ được giải quyết như thế nào?