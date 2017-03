Mua bán dâm: Có được công khai?

Không thể đã “đấm” còn “đạp” Đối với các cá nhân chỉ mới bị nghi ngờ phạm tội thì cùng với đó cơ quan CSĐT đang tiến hành các hoạt động điều tra về những hành vi mà họ thực hiện. Sau khi kết thúc giai đoạn này chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp để truy tố, tòa án sẽ xem có hay không hành vi phạm tội. Về nguyên tắc thì không ai là người có tội khi chưa bị bản án có hiệu lực pháp luật xét xử họ có tội. Do vậy, nếu chỉ mới là nghi can mà báo chí đã đưa tin, hình ảnh, thậm chí là “kết tội” họ luôn (nhất là những người nổi tiếng) thì chẳng khác nào đẩy những con người này vào đường cùng. Thậm chí ngay cả khi bản án đã có hiệu lực pháp luật kết tội ai đó, họ phải thụ án khá lâu (như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang) nhưng sự thật thì họ không phạm tội. Như vậy, những người này ngoài sự làm oan của cơ quan tiến hành tố tụng họ còn bị làm oan bởi cơ quan báo chí (đã bị "đấm" còn bị "đạp"). Ở một số nước phát triển, ngay cả khi bị cáo bị đưa ra xét xử, kết án, báo chí nếu có đưa tin, hình ảnh thì cũng chỉ là hình ảnh phác họa mà thôi. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng nên sớm thống nhất những quy định về việc đăng ảnh trên báo chí theo hướng không nên công khai hình ảnh người bị cho là nghi can hoặc ngay cả bị can, bị cáo, bị án nếu không được sự đồng ý của họ. Làm như thế mới hạn chế được việc người vi phạm pháp luật ngoài việc phải chịu các chế tài trong luật còn phải chịu “chế tài dư luận” khiến họ khó quay lại cuộc sống lương thiện sau khi đã chấp hành xong bản án của tòa. Luật sư LÊ VĂN HOAN(Đoàn Luật sư TP.HCM)