Mua bán xe máy: Nhiều nơi vẫn buộc người bán phải có mặt

Sau khi Báo phát hành, nhiều bạn đọc liên tục gọi điện thoại bày tỏ sự không hài lòng khi Công an quận 8 cũng đòi hỏi thủ tục vô lý này...

Thiếu tá Lê Văn Bạn - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 8 thừa nhận “phản ánh trên là chính xác”. Song yêu cầu đó chỉ được đặt ra đối với trường hợp người mua không xuất trình được giấy CMND hoặc hộ khẩu của người bán. Để phòng ngừa các tranh chấp phát sinh nếu xe được đem bán là xe gian, xe trấn lột hoặc xe xiết nợ..., công an quận đã buộc người bán đến “trình diện” mặc dù biết rõ yêu cầu này trái với Thông tư 01 ngày 2-1-2007 của Bộ Công an.

Tương tự, trung tá Nguyễn Đức Tân - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 2 cũng cho biết chỉ yêu cầu người bán có mặt khi hồ sơ sang tên xe không có CMND và hộ khẩu của người bán. Yêu cầu này nhằm giúp người mua đỡ rủi ro do mua nhầm xe gian.

Đáng lưu ý, khác hẳn với cách “đối phó” nêu trên của Công an quận 2, 8, công an các quận khác đã xử lý rất dứt khoát theo hướng tăng tính tự chịu trách nhiệm của người mua. Cụ thể, công an quận 7, 10... chỉ đồng ý sang tên sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định (giấy chủ quyền xe, giấy mua bán xe, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, bản sao CMND và hộ khẩu của cả hai bên mua, bán). Có nghĩa là nếu hồ sơ đủ thì giải quyết, nếu không thì thôi, không cần người bán phải có mặt.

Một lần nữa, chúng tôi đề nghị công an quận 2, 8 (và Công an TP.HCM) sớm xem xét, bãi bỏ thủ tục “người bán phải có mặt” vì sai quy định. Việc giải quyết hồ sơ sang tên xe cần được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Thông tư 01.