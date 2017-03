Mưa lớn gây sập tường nhà, 2 mẹ con tử vong

Ông Sùng Ngọc Páo, Trưởng Công an xã Giào San cho TTXVN hay: nguyên nhân ban đầu xác định là do trời mưa to suốt 2 ngày qua khiến cho tường nhà ngấm nước bở ra. Ngôi nhà trên mới được làm xong ngày 10/12 nên tường nhà chưa khô. Khi 2 mẹ con đi chợ về, đang ở sát chân tường thì tường nhà bất ngờ đổ sập xuống, đè 2 người tử vong ngay tại chỗ.



Do ngày xảy ra tai nạn là phiên chợ nên mọi người trong bản đi chợ hết, 1 giờ sau người chồng về mới phát hiện vợ và con bị đất đè kín, đã tử vong. Đây là gia đình trẻ, mới có một con và mới làm nhà tách ra ở riêng.



Bản Hợp 2 nằm cách trung tâm xã Giào San khoảng 3 km về phía bắc. Đồng bào ở khu vực này thường dùng đất nện để làm tường nhà ở bằng cách đóng khuôn bao bằng gỗ, cho đất sét từ trên xuống rồi nện chặt, sau đó bỏ khuôn ra; mái nhà trước đây lợp bằng cỏ tranh, nay dùng tôn hoặc tấm lợp xi măng.



Do tường nhà thường có kích thước dày 40-50 cm nên từ trước đến nay chưa xảy ra trường hợp sập tường bao giờ.



Sáng 13/12, chính quyền địa phương xã Giào San đã tổ chức đoàn công tác xuống thăm hỏi và giúp gia đình an táng người bị nạn.



