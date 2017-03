Mua nhà của người bị giam gặp rắc rối

Vợ chồng ông L. có một căn nhà nằm trên diện tích đất khá rộng tọa lạc tại huyện Hóc Môn (nay thuộc quận 12, TP.HCM). Năm 1994, vợ chồng họ ký với giám đốc một công ty hợp đồng bán tài sản trên. UBND TP.HCM đã ký quyết định công nhận cho công ty được sử dụng phần đất này để xây dựng kho chứa hàng xuất khẩu. Do bên mua không trả đủ tiền như cam kết nên bên bán đã khởi kiện ra tòa để yêu cầu hủy hợp đồng. Tháng 9-1995, TAND huyện Hóc Môn ký quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó, bên bán trả cho bên mua tiền cọc, bên mua giao lại cho bên bán toàn bộ giấy tờ nhà.

Bán tài sản đang tranh chấp

Hai tháng sau đó, UBND TP.HCM đã ký quyết định hủy bỏ việc giao đất cho công ty, đồng thời giao lại tài sản này cho ông L.

Tranh chấp chưa kết thúc vì vào năm 1996, vợ ông L. có đơn xin giám đốc thẩm quyết định công nhận sự thỏa thuận nói trên. Bà cho rằng TAND huyện Hóc Môn không đưa bà vào tham gia tố tụng nên quyền lợi của bà bị thiệt hại rất lớn. Tại quyết định giám đốc thẩm ký hồi tháng 7-1996, Ủy ban thẩm phán TAND TP.HCM hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận trên, đồng thời giao hồ sơ cho TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lại.

Như vậy, tính đến thời điểm này thì tranh chấp hợp đồng giữa vợ chồng ông L. và vị giám đốc công ty chưa được giải quyết xong. Thế nhưng vào tháng 10-1996, vợ chồng ông L. lại lập hợp đồng bán nhà đất trên cho vợ chồng ông T. với giá sáu tỷ đồng.

Cho rằng vợ chồng ông L. bán nhà đất cho hai người, ông T. đã nộp đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Công an TP.HCM đã khởi tố vợ chồng ông L. về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, đồng thời bắt tạm giam vợ ông L. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM năm 1997, ba bên (gồm vợ chồng ông L., vị giám đốc công ty và ông T.) ký biên bản thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo đó, nhà đất trên thuộc quyền sử dụng của phía ông T. nhưng giá bán giảm từ sáu tỷ đồng xuống còn hơn năm tỷ đồng.

Khoảng một năm sau, VKSND TP.HCM quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông L. vì cho rằng họ đã khắc phục được thiệt hại trong quá trình điều tra.

Ký khi bị tạm giam là không tự nguyện

Mãi đến năm 2001, TAND TP.HCM mới đưa tranh chấp giữa vợ chồng ông L. với vị giám đốc công ty ra xử sơ thẩm lại. Vợ chồng ông T. tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vụ án đã trải qua ba lần xét xử sơ thẩm, ba lần xét xử phúc thẩm. Nhìn chung, quan điểm của các cấp tòa là hủy cả hai hợp đồng mà vợ chồng ông L. đã hai lần ký bán, đồng thời hủy cả biên bản thỏa thuận giảm giá do các bên xác lập tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vào năm 1997.

Năm 2005, TAND tối cao tại TP.HCM phúc thẩm vụ án và giải thích lý do hủy biên bản nói trên.

Cụ thể, bên bán đồng ý giảm giá khi đang ở trong tình trạng bị khởi tố, trong đó vợ ông L. đang bị tạm giam. Để nhanh chóng được ra khỏi trại tạm giam, vợ chồng ông L. lập biên bản thỏa thuận một cách không tự nguyện, trái với ý chí của họ. Do đó, giao dịch này vô hiệu bởi không đảm bảo yếu tố tự nguyện.

Cuối tháng 2-2008, chánh án TAND tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm vừa nêu vì cấp phúc thẩm xét xử mà không định lại giá nhà đất theo giá mới. Tuy vậy, bàn về cách xác định giá trị pháp lý của biên bản thỏa thuận, chánh án TAND tối cao vẫn đồng tình rằng vợ chồng ông L. ký thỏa thuận giảm giá bán trong khi đang bị xử lý hình sự là không thể hiện sự tự nguyện.

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, tuy bị tạm giam nhưng vợ chồng ông L. vẫn có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Ngặt nỗi, nếu họ chứng minh được giao dịch trên thiếu tính tự nguyện thì thỏa thuận họ ký không có giá trị pháp lý, coi như ông T. cũng đâu mua được tài sản!