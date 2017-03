Mua nhầm đất “lừa đảo”

Tháng 3-2010, bà Lê Thị Tươi (xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang) mua một thửa đất vườn diện tích 2.928,8 m2 tại ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho của ông Nguyễn Văn Minh với giá 1,2 tỉ đồng. Khi hợp đồng mua bán được UBND xã chứng nhận, bà Tươi mới biết trước đó ông Minh đã bán lô đất đó cho bà A. (xã Trung An, TP Mỹ Tho) nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ông Minh yêu cầu bà Tươi trả tiền mua đất cho bà A. Bà Tươi đã thanh toán đủ và được ông Minh giao giấy đỏ, hồ sơ mua bán.

Lô đất này tiếng là của bà Lê Thị Tươi nhưng đã được bán cho nhiều người. Ảnh: HÙNG ANH

Đầu năm 2011, bà Tươi nhờ người đến UBND xã Đạo Thạnh thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì mới phát hiện lô đất của bà Tươi bị phân lô và bị bán hết 12 nền với tổng diện tích 1.300,5 m2. Điều đáng nói là hợp đồng mua bán đất của 12 hộ mua đất cũng do ông Minh ký tên chuyển nhượng và UBND xã Đạo Thạnh tiếp tục chứng nhận. Tất cả 12 người mua đều được UBND TP Mỹ Tho cấp giấy đỏ vào ngày 30-9-2010 trong khi giấy đỏ bản gốc của ông Minh thì bà Tươi vẫn đang giữ. Khi tiếp nhận thông tin này từ phía bà Tươi, một nhân viên Phòng TN&MT TP Mỹ Tho đã yêu cầu bà nộp giấy đỏ rồi sau đó tự ý cập nhật tên của 12 người mua (trong đó có một người là em gái của nhân viên) vào giấy. Không chấp nhận cách xử lý như thế, bà Tươi đã khiếu nại đến UBND và Phòng TN&MT TP Mỹ Tho nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Lùng, Chủ tịch UBND xã Đạo Thạnh, cho biết: “Tôi nhận chức chủ tịch UBND xã vào tháng 7-2010, trong khi vụ việc này xảy ra từ năm 2009 nên không nắm được. Hiện những cán bộ có liên quan trong vụ việc đều đã chuyển công tác đi nơi khác”.

Ngày 21-5, ông Lư Sanh Liêm, Trưởng phòng TN&MT TP Mỹ Tho, thông tin: Phòng đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bà Tươi nhưng chưa xử lý được vì những vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo đất đai của bà A. do Công an TP Mỹ Tho điều tra. Riêng vụ một nhân viên tự động điều chỉnh giấy đỏ của ông Minh do bà Tươi nắm giữ, khi nào Công an TP Mỹ Tho có kết luận điều tra thì phòng sẽ xem xét, xử lý sai phạm của nhân viên này.

HÙNG ANH