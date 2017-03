Mua vé tàu hỏa giá rẻ dịp nghỉ lễ 30/4 vào ngày nào?

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, theo kế hoạch vận chuyển dịp 30/4 – 1/5, VNR triển khai chương trình giảm giá khuyến mại cho hành khách tại các chiều và chặng rỗng trên các đoàn tàu trong dịp nghỉ Lễ giỗ Tổ, 30/4 và 1/5 với tỷ lệ giảm giá từ 20 - 30% so với hiện tại.





Theo đó, thời gian áp dụng đợt khuyến mại này bắt đầu từ ngày 11/4 đến hết ngày 3/5 với tổng số vé khuyến mại ước tính 11.000 vé trên 90 đoàn tàu.

Để đăng ký mua vé khuyến mại, hành khách đăng ký qua tổng đài 1900 6469 hoặc truy cập website www.vr.com.vn để tìm hiểu thêm thông tin. Đơn vị này nhấn mạnh, các vé khuyến mại không được đổi vé.

Ngoài ra, hành khách trả lại vé khuyến mãi phải chịu mức phí trả vé 35% so với giá vé in trên tờ vé và có thông tin cá nhân đúng với thông tin cá nhân. Hành khách có thông tin cá nhân không đúng với thông tin in trên vé không được trả vé thì vé khuyến mãi được coi là không hợp lệ và hành khách không được đi tàu.

VNR sẽ nhận đăng ký mua vé khuyến mại, giảm giá từ ngày 11/4/2015. Duyệt và bán vé khuyến mại, giảm giá từ ngày 13/4/2015 cho đến hết 3/5/2015.

Theo M.Chiến (VTC News)