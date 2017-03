Mua vé tàu qua mạng

Các thao tác cần thiết Bước 1, tạo tài khoản: Để đặt chỗ, khách hàng phải có tài khoản đăng ký trên website www.vetau.com.vn. Nếu chưa có, khách hàng nhấn vào link [Đăng ký] để tạo tài khoản. Bước 2, chọn chức năng: Truy cập vào chức năng đặt chỗ - Nhập [Tên đăng nhập] và [Mật khẩu] để đăng nhập vào hệ thống. - Chọn [Đặt chỗ (đặt chỗ tự chọn hoặc đặt chỗ tự động)]. Bước 3, đặt chỗ tự chọn: Nhập thông tin tra cứu trên khung [Thông tin đặt chỗ], các thông tin gồm: chiều đi, ga đi, ga đến, ngày đi, mác tàu. Sau khi nhập đầy đủ thông tin tìm kiếm, nhấn nút [Tra cứu], hệ thống sẽ tìm kiếm và trả kết quả thông tin chuyến tàu. Bước 4, xem chi tiết các chỗ đã chọn: Sau khi tra cứu, trên lưới [Thông tin chuyến tàu], khách hàng click vào nút […] trên dòng thông tin mác tàu muốn đi để xem chi tiết các chỗ còn trống của mác tàu đó. (Lưu ý lựa chọn mác tàu có thời gian khởi hành, loại chỗ và số chỗ còn trống phù hợp với yêu cầu.) Khi đó, danh sách chi tiết các chỗ sẽ được hiển thị trên lưới [Thông tin chuyến tàu] và [Thông tin chuyến tàu về] (cho vé khứ hồi). Khách hàng click chọn các chỗ cần đặt, sau đó nhập chuỗi ký tự xác thực và nhấn nút [Chọn vé]. Khi đó đồng hồ thời gian đặt chỗ sẽ được đếm kể từ khi vé đầu tiên được chọn. Nếu hết thời gian này, khách hàng chưa hoàn tất quy trình đặt chỗ, hệ thống sẽ thông báo xóa các chỗ đã chọn của khách hàng. Khi đó, khách hàng phải lập lại quy trình tìm kiếm và đặt chỗ. Bước 5, cập nhật thông tin người đi tàu: Tại màn hình cập nhật thông tin người đi tàu, khách hàng nhập các thông tin sau: Chọn phương thức thanh toán, nơi nhận vé; chọn đối tượng đi tàu; nhập thông tin người đi tàu, loại giấy tờ, số giấy tờ, đối tượng đi tàu. Tùy theo phương thức thanh toán và đối tượng đi tàu chương trình sẽ tự động tính giảm giá cho khách hàng. Số tiền hiển thị trên màn hình là số tiền khách hàng phải trả sau khi được giảm giá. Sau khi nhập đầy đủ thông tin người đi tàu, khách hàng nhấn lệnh [Đặt chỗ] để hoàn tất quy trình đặt chỗ. Bước 6, in phiếu đặt chỗ: Khi đặt chỗ thành công, lệnh [In PDC] sẽ xuất hiện. Khách hàng nhấn lệnh [In PDC] để in phiếu đặt chỗ. Trong vòng 72 giờ, hành khách đi thanh toán tiền tại điểm đã chọn là đương nhiên có vé. Sau thời gian trên, số chỗ chưa thanh toán coi như là “ảo” và sẽ bị thu hồi để dành cho người khác.