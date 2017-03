Mức lãi suất cho vay

Nay người vay không trả tiền gốc lẫn lãi nên tôi đã kiện họ ra tòa đòi số tiền cho vay nói trên. Vậy tòa án sẽ tính mức lãi suất ra sao?

Ông Ba Cường (thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An)

Luật sư LÂM TRÍ QUANG trả lời: Theo Điều 476 Bộ luật Dân sự năm 2005, lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ.

Như vậy, tòa án sẽ áp dụng cách tính lãi suất theo quy định này.

2. Không được công nhận là vợ chồng

Cuối năm 2009, tôi và ông S. được cha mẹ hai bên tổ chức đám cưới và chúng tôi về chung sống tại nhà ông S. ở Cà Mau. Nay UBND xã không thừa nhận quan hệ vợ chồng của chúng tôi nên đã cho ông S. đăng ký kết hôn với người khác. Xử lý vậy đúng hay sai?

Phạm Thị Linh (phường 6, TP Cà Mau, Cà Mau)

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU trả lời: Đúng. Theo Điều 11 và 12 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, việc kết hôn giữa công dân trong nước phải được đăng ký tại UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên kết hôn. Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định trên đều không có giá trị về mặt pháp lý. Trường hợp nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống như vợ chồng thì không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

KIM PHỤNG ghi