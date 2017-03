Mức thuế không khác biệt giữa các cổ đông

1. Vợ chồng tôi đã nghỉ việc. Tôi mở phòng mạch khám bệnh, vợ tôi phụ giúp công việc ở phòng mạch. Vậy tôi có được giảm trừ gia cảnh cho vợ tôi không? Nếu được thì cần những giấy tờ gì chứng minh?

Nguyễn Văn An (TX Tân An, Long An)

Trả lời: Do ông không nói rõ tuổi của vợ nên chúng tôi chia thành hai trường hợp sau:

- Trong độ tuổi lao động thì phải thỏa mãn các điều kiện: tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

- Ngoài độ tuổi lao động thì chỉ cần thỏa mãn điều kiện không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

Nếu vợ bạn đã hết tuổi lao động, giấy tờ chứng minh cần có bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Nếu vợ bạn trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản tự khai có xác nhận của UBND cấp xã về mức độ tàn tật không có khả năng lao động.

2. Tôi đang làm việc tại một HTX vận tải. Trước đây, mỗi tháng HTX phải kê khai hộ cho xã viên hai loại thuế: thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đến năm 2009 có thêm thuế thu nhập cá nhân. Vậy HTX phải kê khai loại thuế thu nhập nào? Nếu vừa khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho mỗi đầu xe (xã viên), vừa khai thuế thu nhập cá nhân thì có phải xã viên đã đóng hai lần thuế thu nhập hay không?

Trả lời: Từ 1-1-2009, xã viên HTX không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp mà chuyển sang đóng thuế thu nhập cá nhân. Do đó, không có việc thuế trùng thuế.

3. Trước đây tôi có ký hợp đồng đi học lập trình viên với Công ty FPT, dạng “học trước trả tiền sau” khi đi làm. Tại thời điểm lãnh bằng, tôi sẽ trả ngay cho trường 500 USD. Tính từ lúc bắt đầu đi làm, trong năm thứ nhất tôi trả tiếp 500 USD, năm thứ hai trả 700 USD. Tôi sắp đi làm với thu nhập tổng cộng khoảng năm triệu đồng/tháng, vậy khi đóng thuế tôi có được chiết giảm khoản “chi phí đầu tư” như đã nêu trên không? (Xin nói thêm, những khoản “trả góp” này sẽ có hóa đơn đỏ).

Trả lời: Thu nhập do bạn đi làm là thu nhập từ tiền lương, tiền công, chỉ được giảm trừ gia cảnh cho bản thân và cho người phụ thuộc (nếu có), không được trừ các khoản nợ vay để đi học.

4. Cổ đông cá nhân (cư trú) trong công ty cổ phần khi chuyển nhượng cổ phiếu thì được tính thuế như chuyển nhượng vốn hay xem như chuyển nhượng chứng khoán? Có phân biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông thường không?

Trả lời: Khi chuyển nhượng cổ phiếu, cá nhân phải đóng thuế thu nhập đối với chuyển nhượng chứng khoán, không phân biệt là cổ đông sáng lập hay cổ đông thường.

5. Vợ tôi được công ty cho nghỉ việc (giảm biên chế) ở tuổi 51 và công ty đã trợ cấp số tiền là 14.000.000 đồng. Theo cơ quan bảo hiểm, đến năm 55 tuổi thì vợ tôi mới được lãnh lương hưu. Hiện giờ vợ tôi ở nhà không có nguồn thu nào khác. Vậy tôi có thể khai vợ tôi là người phụ thuộc của tôi không?

Trả lời: Vợ của ông đang trong độ tuổi lao động, chỉ được tính là người phụ thuộc của ông nếu thỏa mãn các điều kiện: bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng.