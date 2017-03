Mượn hộ khẩu không cho: Phải phạt!

Chỉ cần xác nhận có hộ khẩu để cắt khẩu Còn trường hợp khi hai vợ chồng có quyết định ly hôn nhưng họ vẫn sống chung một nhà thì có thể làm thủ tục cắt hộ khẩu hay còn gọi là cắt hộ khẩu ghép. Về thủ tục cắt hộ khẩu ghép chỉ cần xuất trình hộ khẩu cũ, khai tờ khai HK02 và trong tờ khai này có sự đồng ý ký tên của chủ hộ. Trường hợp nếu chủ hộ không đồng ý thì sao? Mới đây, một quận ở TP.HCM cũng gặp trường hợp chủ hộ không cho người có tên trong sổ mượn hộ khẩu để làm thủ tục chuyển khẩu đi nơi khác, công an phường đến thuyết phục chủ hộ vẫn không thực hiện. Với tình huống này người dân có thể đến công an quận làm đơn xác nhận hộ khẩu và xin cắt hộ khẩu gốc, khi cắt xong công an sẽ thông báo cho chủ hộ biết... Thượng tá CAO VĂN ĐEN, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM