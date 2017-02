Muốn xác nhận 2 CMND là của 1 người thì phải làm sao?

Liên quan đến công tác quản lý Chứng minh nhân dân (CMND), nhiều ý kiến băn khoăn về việc muốn xác nhận 2 số CMND là của cùng một người thì phải làm như thế nào.

Cụ thể, ông VVT được công an tỉnh A cấp CMND có số là 241.xxx.... Sau thời gian sinh sống, ông T. Chuyển sang cư trú tại tỉnh B, và được công an tỉnh này cấp CMND mới có số là 254.xxx....

Ông T. muốn xin xác nhận cả 2 số CMND trên đều là của mình do cấp đổi nhưng không biết phải làm thủ tục như thế nào. Ông cũng đặt câu hỏi, liệu có thể sử dụng 2 CMND này cùng một lúc hay không?



Nhiều người muốn xác nhận 2 CMND là của cùng một người nhưng không biết phải làm như thế nào. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp nêu trên.

Theo đó, ngày 3-2-2016, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) có Công văn số 380/C41-C72 về việc hướng dẫn xác nhận số CMND cho công dân gửi Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung công văn quy định khi công dân chuyển nơi đăng ký thường trú đến tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác thì Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) nơi công dân chuyển đi có trách nhiệm sao gửi hồ sơ CMND đến Phòng PC64 nơi công dân chuyển đến để lưu vào hồ sơ CMND.

Khi công dân đã được cấp CMND theo tỉnh, TP nơi chuyển đến đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND cũ đã được cấp trước đó là của cùng một người thì đơn vị làm thủ tục cấp CMND của Phòng PC64 hoặc công an quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh nơi công dân chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận đề nghị của công dân và tiến hành xác nhận số CMND cũ cho công dân.



Trường hợp tra cứu trong kho tàng thư Căn cước công dân không có hồ sơ cấp CMND cũ của công dân do công an tỉnh, TP nơi chuyển đi của công dân chưa gửi đến thì công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp Giấy xác nhận của công dân có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị Phòng PC64 công an tỉnh, TP nơi công dân chuyển đi tra cứu tàng thư Căn cước công dân để gửi tờ khai, chỉ bản cùng các thủ tục theo quy định làm căn cứ xác nhận số CMND cho công dân.

Căn cứ hướng dẫn trên, công dân có thể đến nơi đã tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp CMND (công an cấp huyện hoặc Phòng PC64 công an tỉnh) để được xác nhận số CMND.

Về vấn đề có được sử dụng 2 CMND cùng một lúc hay không, theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6 Nghị định 05/1999, khi công dân làm thủ tục đổi CMND phải nộp lại CMND cũ. Vì vậy, công dân chỉ có thể dùng một CMND mới nhất được cơ quan công an cấp.