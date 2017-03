Năm công ty xuất khẩu lao động bị xử phạt

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế bị phạt 12,5 triệu đồng, Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Hợp tác kinh tế (Coecco) bị phạt 10 triệu đồng do không đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định. Công ty Cổ phần May và Xuất khẩu lao động Phú Thọ bị phạt 30 triệu đồng do giám đốc chi nhánh tại Hà Nội ủy quyền cho phó giám đốc chi nhánh ký hợp đồng dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan sai quy định. Ngoài ra, Coecco, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam cùng bị cảnh cáo do không báo cáo quyết toán đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

P.ĐIỀN