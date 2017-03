Năm điều cần lưu ý khi mua nhà dự án

Tranh chấp do người gọi tầng, người kêu lầu Vì bị thu hồi đất để chính quyền làm dự án nên bà Hứa Mẫn Nhi được UBND quận Bình Tân bố trí một căn hộ tái định cư. Theo kết quả bốc thăm, bà Nhi được nhận căn hộ mã số D8.06 tại chung cư Nhất Lan 12 tầng tại phường Tân Tạo. Biên bản bàn giao căn hộ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh với bà Nhi ghi nhận căn hộ trên nằm tại tầng tám, lô D. Tháng 8-2011, bà Nhi được bàn giao căn hộ với vị trí được điều chỉnh lại là tầng bảy. Không đồng ý, bà Nhi khiếu nại. Theo giải thích của công ty, khi cấp số nhà quận ghi tầng một là tầng trệt, tầng hai là lầu một… Căn hộ của bà Nhi ở lầu bảy nhưng nếu tính về số tầng thì vẫn là tầng tám như trong thỏa thuận ban đầu… Ở các chung cư mới, tầng trệt được đặt là tầng G và bố trí tiếp tân, thương mại, dịch vụ của tòa nhà. Tầng tiếp theo mới được đặt là tầng một, hai... Ông Hà Nguyễn Thái cho biết: “Tôi đang ở chung cư Nam Long tại quận 9. Căn của tôi ở tầng năm nhưng từ dưới đếm lên là lầu sáu vì tầng trệt đặt là G chứ không tính là tầng một”. Bà Phạm Thị Thủy (chung cư An Phúc - An Lộc quận 2) cũng cho hay căn hộ của bà mang số 223, tức là căn số 23 tại tầng hai nhưng thực ra là tầng ba vì tầng trệt không được gọi là tầng một. Ở các chung cư cũ, thường tầng trệt bố trí làm căn hộ để ở (như chung cư Bình Trưng, quận 2…) cũng ít khi gọi tầng trệt là tầng một mà thường ký hiệu trước số nhà của tầng trệt là số 0. Chẳng hạn, với căn nhà số 01A thì có nghĩa là nhà này mang số 1, nằm tại tầng trệt, lô A. Căn nằm ngay tầng trên thì sẽ mang số 11A, tức số 1, tầng một, lô A. “Sở dĩ có mâu thuẫn trong cách đặt, cách gọi về tầng là do tập quán khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc không có khái niệm tầng trệt mà gọi ngay là tầng một và cứ thế đếm lên. Trong khi đó, ở miền Nam thì tầng trệt không tính, lên trên nữa mới gọi là lầu một, lầu hai… hoặc tầng một, tầng hai… Sử dụng cách nào và đặt như thế nào cho dự án là tùy mỗi chủ đầu tư, không có quy định bắt buộc” - ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, giải thích. CẨM TÚ