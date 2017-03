Năm lần bảy lượt vẫn chưa thể ly hôn

Gửi thư đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà TTM (xã Bình Tâm, TP Tân An, Long An), phản ánh sau hơn một năm ròng rã chạy khắp nơi bà vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ xin ly hôn chồng.

Bà M. kể: Bà và ông T. kết hôn vào tháng 4-2010. Sau một thời gian chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Ông T. đã lấy danh nghĩa vợ chồng vay ngân hàng 400 triệu đồng. Với số tiền này, ông chỉ dùng 200 triệu đồng để mở cửa hàng vật liệu xây dựng, số còn lại ông tiêu xài cá nhân. Sau khi cửa hàng kinh doanh thất bại, nhiều khách hàng kéo đến đòi nợ và ông T. đã bỏ trốn khỏi địa phương để một mình bà M. gánh nợ.

Tháng 6-2010, bà M. gửi thông báo tìm chồng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để tìm ông T. về giải quyết việc gia đình nhưng ông T. vẫn biệt vô âm tín. Giữa năm 2011, bà M. nộp đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, TAND TP Tân An không nhận hồ sơ của bà với lý do thiếu giấy xác nhận “ông T. đã rời khỏi nơi cư trú”. Bà M. đã đến Công an phường 3 (nơi ông T. đăng ký hộ khẩu) xin giấy xác nhận này nhưng nơi đây không cấp. Tháng 7-2011, sau nhiều lần tới lui, bà M. mới được công an phường cấp giấy xác nhận với nội dung: “Ông T. có đăng ký hộ khẩu tại phường 3 nhưng hiện nay không có mặt tại nơi đăng ký”. Ngặt nỗi, TAND TP Tân An vẫn không đồng ý giấy này.

Ông Lương Minh Trí, Phó Chánh án TAND TP Tân An, cho biết: Đối với trường hợp của bà M., tòa sẽ vận dụng các quy định về việc xử ly hôn với người vắng mặt (chứ không phải với người mất tích) để giải quyết. Nếu bà có được giấy xác nhận của công an về việc chồng bà vắng mặt tại nơi cư trú thì tòa sẽ tiến hành niêm yết theo quy định. Lần đầu niêm yết thụ lý vụ án, kế đến là niêm yết thông báo hòa giải (hai lần), niêm yết đưa vụ án ra xét xử (hai lần). Mỗi lần niêm yết cách nhau 15 ngày.

Bà Trần Thị Mai Hương, Thẩm phán TAND TP Tân An, cho biết thêm: “Để được tòa án thụ lý hồ sơ, bà M. phải đề nghị công an phường xác nhận ông T. vắng mặt tại địa phương bắt đầu từ thời gian nào. Sau sáu tháng kể từ ngày công an phường xác nhận ông T. không có mặt tại địa phương thì tòa sẽ tiến hành thụ lý, giải quyết hồ sơ”.

Trung tá Huỳnh Văn Chính, Trưởng Công an phường 3 (TP Tân An), cũng đồng ý với các phương án trên. “Trong đơn, bà M. ghi ông T. đã bỏ nhà đi vào ngày 2-6-2010 nhưng thật ra trong khoảng thời gian đó ông có về thăm mẹ của ông một, hai lần nên chúng tôi không thể xác nhận với thời gian trên. Nếu bên tòa án bắt buộc giấy xác nhận phải có ngày, tháng vắng mặt cụ thể thì chúng tôi sẽ làm giấy mời gửi cho mẹ của ông T. Nếu sau ba lần mời mà ông T. không ra công an trình diện thì chúng tôi sẽ xác nhận ông T. vắng mặt tại địa phương với thời gian được tính từ ngày gửi giấy mời đầu tiên” - trung tá Chính nói.

NGUYỄN HIỀN