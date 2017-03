Năm năm trèo tường vào nhà

Đó là trường hợp của bà Lê Thị Mót, ngụ 40/8, KP 3, phường 2, TP Tân An (Long An). Năm năm qua bà phải kê bao cát để leo ra, leo vào bức tường bê tông xây chắn ngang cửa căn nhà mà bà đang ở.

Bà Mót kể: Nhà của bà là một trong sáu căn liền kề do mẹ bà cất năm 1965. Năm 1984, trước khi mất, mẹ bà lập di chúc để lại cho con cháu sáu căn nhà nói trên, trong đó có căn số 40/8 của gia đình bà. Lối đi chung duy nhất của sáu căn nhà này là con hẻm công cộng số 40, ngang khoảng 5 m, dài trên 20 m.

Năm 2007, bà Nguyễn Thị Mười (em dâu của bà Mót, được sở hữu một căn trong dãy nhà nói trên) bất ngờ xây dựng tường bao cao 1 m ngăn lối đi từ nhà bà Mót ra hẻm. Việc đi lại khó khăn đã đành, xe cộ của gia đình bà Mót cũng không thể đem về nhà mà phải tốn tiền gửi ở nơi khác.

Bà Mót cùng con cháu phải trèo tường vào nhà. Ảnh: HÙNG ANH

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2010, bà Mười được cấp giấy đỏ 506 m2 đất, trong đó có phần lớn lối đi công cộng nói trên. Từ chỗ đó, bà Mười cho xây tường rào lối đi của bà Mót. Tháng 6-2012, bà Mười tiếp tục cho nhân công xây nâng tường lên cao khoảng 2 m. Khi gia đình bà Mót phản ứng và được chính quyền địa phương can thiệp thì vụ việc mới dừng lại.

Ông Lộc Xuân Hoàng, Trưởng KP 3, cùng nhiều người ở khu phố đều cho rằng việc bà Mười được cấp giấy đỏ đối với một phần hẻm là không đúng quy định. Theo bà con, trước đây hẻm số 40 rộng khoảng 5 m là lối đi chung của tám hộ gia đình. Phần hẻm rộng 2,9 m hiện hữu là lối đi mòn thuộc hai hộ nhà số lẻ. Lối đi của sáu hộ còn lại nhà số chẵn, trong đó có hộ bà Mót, bị bà Mười rào chắn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường 2, cho biết việc bà Mười rào đường vào nhà của bà Mót đã được UBND phường đưa ra hòa giải nhiều lần nhưng bà Mười vẫn không chịu tháo dỡ bức tường. “Quan điểm của chúng tôi là nhà phải có lối ra vào, bà Mười phải tháo dỡ bức tường trước nhà bà Mót. Tuy nhiên, do thẩm quyền có giới hạn nên phường đã chuyển hồ sơ vụ việc đến UBND TP Tân An giải quyết. Theo tôi được biết hiện Phòng TN&MT TP Tân An đang xác minh để tham mưu cho UBND TP Tân An giải pháp trả lại lối đi cho gia đình bà Mót” - ông Hải cho biết.

Tôi mới được giao vụ này nên không nắm được vì sao sự việc xảy ra suốt năm năm mà không được xử lý dứt điểm. Hiện tại, chúng tôi đang thẩm tra hồ sơ cấp giấy để xem đúng, sai thế nào, sau đó tham mưu cho UBND TP ra quyết định giải quyết. Theo tôi, ý kiến của UBND phường 2 về việc bà Mót phải có lối ra vào nhà là hoàn toàn đúng. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜNG,

Phó Trưởng phòng TN&MT TP Tân An

HÙNG ANH