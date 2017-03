Năm nay, tạo việc làm cho 300.000 lao động

Chi ngân sách hỗ trợ đào tạo nhân lực dệt may Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ ngân sách cho đào tạo nhân lực ngành dệt may. Theo đó, sắp tới sinh viên học sinh, cán bộ, công nhân muốn tham gia các lớp đào tạo dệt may sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Với các lớp đào tạo ngắn hạn (thời gian dưới 12 tháng), ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 250.000 đồng/học viên/tháng. Các lớp đào tạo dài hạn (từ 12 tháng trở lên), ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 2,8 triệu đồng/học viên/năm. C.V.Kình