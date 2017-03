Nạn nhân có lỗi, không khởi tố

Chồng tôi đã bị chấn thương, tỉ lệ thương tật là 85% tạm thời. Thế nhưng công an huyện cho rằng tai nạn xảy ra do lỗi của hai bên mà lỗi chính là của chồng tôi nên họ không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Công an xử lý như vậy có đúng không?

Bà Nguyễn Thị Khanh (Ấp Độc Lập, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai)

Đại diện Công an huyện Trảng Bom trả lời: Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, dấu vết để lại hiện trường, dấu vết để lại trên các phương tiện giao thông, công an huyện ghi nhận hai bên đều có lỗi là chạy xe lấn tuyến dẫn đến đụng vào nhau. Tuy nhiên, lỗi chính thuộc về chồng bà Khanh vì ông đã điều khiển xe lấn ra giữa đường nhiều hơn người chạy xe máy. Trước khi ra quyết định không khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã tổ chức họp liên ngành tố tụng và tất cả đều thống nhất không có căn cứ để xử lý hình sự. Ngoài ra, công an huyện đã hướng dẫn gia đình bà Khanh khởi kiện ra tòa để đòi bồi thường thiệt hại theo thủ tục tố tụng dân sự.

