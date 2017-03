Nạn nhân đã tự đâm chết mình?

Theo thông tin ban đầu, một nhân viên bảo vệ đã chụp cây kéo đâm trúng ngực anh Minh...

Tuy nhiên, qua trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Siêu thị Big C Biên Hòa lại cho biết: Anh Minh chết do tự dùng kéo đâm vào ngực mình. Làm việc với cơ quan điều tra, các nhân viên bảo vệ cũng đã khai như thế. Hôm đó, anh Minh đã lấy trộm hàng hóa (kẹo chocolate) trong Siêu thị Big C Biên Hòa và bị camera ghi lại. Sau đó, các nhân viên bảo vệ mời anh Minh đến phòng quan sát làm việc. Tại đây, hai bên đã đôi co và một nhân viên đã tát anh Minh. Anh Minh liền chụp lấy cây kéo trên bàn đâm vào tay nhân viên trên. Khi các nhân viên ra sức can ngăn, anh Minh đã tự dùng kéo đó đâm thẳng vào ngực mình.

Khoảng 18 giờ 25 cùng ngày, anh Minh được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Đồng Nai trong tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập. Theo ghi nhận của trung tâm, nạn nhân đã chết trước khi tới trung tâm. Nguyên nhân chết ban đầu được xác định là do vết thương đâm thấu ngực trái; trên vòm mắt, sống mũi có dấu vết bầm tím. Ít giờ sau, trung tâm đã lập thủ tục chuyển nạn nhân tới Trung tâm Pháp y tỉnh.

Gia đình anh Minh cho biết: Khoảng 0 giờ 45 ngày 16-8, em trai anh Minh nhận được điện thoại của Công an Khu công nghiệp Biên Hòa báo tin anh Minh đã chết. Sáng hôm sau, gia đình đã đến Công an tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục nhận xác anh Minh về nhà an táng. Mẹ anh Minh đau khổ: “Đến nay, gia đình cũng chưa biết chính xác nguyên nhân Minh chết. Khi nhận diện, tôi thấy vết thương của Minh rất nhỏ, hơi cong và bén. Tôi không tin là Minh đủ sức tự đâm mình...”. Được biết, trước đây anh Minh từng sử dụng ma túy và phải đi cai nghiện. Anh chỉ mới về nhà được vài tháng.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Minh.