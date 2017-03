Nạn nhân đã tự tử

Sau khi Báo phát hành, thượng tá Lê Văn Bon, Phó Công an huyện Lai Vung, đã gửi công văn đến Báo cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 8-8, khi nghe quần chúng báo tin Phong say rượu, gây lộn với hàng xóm, công an xã đã mời Phong đến làm việc. Tại xã, do Phong la lối ồn ào nên công an đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng Phong không chịu ký tên mà chỉ lăn tay mặc dù biết chữ. Ngay sau đó, công an xã đã chuyển Phong đến phòng khác để chờ Phong tỉnh rượu. Một lúc sau, công an phát hiện Phong đã dùng áo của mình buộc vào cửa sổ thắt cổ chết. Bản giám định pháp y tử thi ngày 8-8 của Công an tỉnh Đồng Tháp cũng kết luận Phong chết do bị ngạt cơ học bởi treo cổ bằng loại dây treo mềm, bản rộng.