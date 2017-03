Nâng cấp đường gây cản trở giao thông

Trong đó, đoạn đường qua ấp Tân Đông (xã Tân Phú, huyện Châu Thành) đang thi công dở dang. Đơn vị thi công cho xe đổ những đống đá cỡ 4 x 6 trên toàn bộ mặt lộ, gây trở ngại giao thông suốt gần một tháng qua. Trước đó đoạn đường dài 500 m ngang qua Nhà văn hóa Tân Phú cũng diễn ra tình trạng trên. Mỗi ngày, để đi qua những “núi đá” này, những người đi xe hai bánh, nhất là những người chở trái cây bằng xe máy thồ phải vừa rú ga vừa dùng hai chân “bơi” trên đá hoặc nhờ người đẩy rất khổ sở.

Đường tỉnh 884 lổm nhổm đá khiến xe cộ khó lưu thông. Ảnh: T.PHÚC

Ông Phan Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bến Tre, cho biết đoạn đường trên do Tập đoàn Đông Đô và Công ty Duy Anh (Hà Nội) thi công. Sở GTVT tỉnh Bến Tre đã kiểm tra, nhắc nhở, đề nghị các nhà thầu khẩn trương trải đá và dùng xe lu nén mặt đường bằng phẳng để người dân đi lại thuận tiện nhưng họ chậm khắc phục.

TÂM PHÚC

Thải chất độc ra môi trường. Bạn đọc tên Thiên, số điện thoại 097433… phản ánh tại khu dân cư Hiệp Tân, ấp mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) có một xưởng sản xuất ván ép khi hoạt động thải hóa chất độc hại ra ngoài gây ô nhiễm không khí. Mùi hóa chất nồng nặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nơi đây.

Ông Tô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), cho biết UBND xã đã kết hợp với Phòng TN&MT huyện đến kiểm tra tại địa chỉ trên và xác định xưởng này khi hoạt động thải ra mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, do tại thời điểm kiểm tra không có mặt của chủ xưởng nên xã không thể lập biên bản vi phạm. Tới đây, xã sẽ kiểm tra lại lần hai, nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử phạt hành chính. NGUYỄN HIỀN

Tụ tập đánh bạc? Một bạn đọc phản ánh tại hẻm 520 đường Bà Hạt, phường 8, quận 10 (TP.HCM) có nhiều người tụ tập đánh bạc gây mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến nhiều người dân sống xung quanh.

Ông Đinh Hoàng Dũng, Phó Trưởng Công an phường 8 (quận 10), cho biết: Tết Nguyên đán vừa qua có một số thanh niên tụ tập đánh bạc ở địa điểm trên. Lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với bảo vệ dân phố đã tuần tra, đẩy đuổi không cho họ tụ tập. Do đa số đối tượng là những thanh niên từ nơi khác đến nên công an phường đã mời họ đến phường ký cam kết không tái phạm. Hiện nay tình trạng trên không còn xảy ra nữa. KHÁNH TOÀN

Xây nhà sai phép? Theo một bạn đọc có số điện thoại 016587…, tại đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5 (TP.HCM) có căn nhà xây lố hai tầng nhưng chính quyền không xử lý.

Ông Đỗ Bá Ý, Phó Chủ tịch UBND phường 8 (quận 5), cho biết: Khi phường đến kiểm tra, chủ hộ trên xuất trình được giấy phép xây dựng do UBND quận cấp ngày 9-9-2010. Theo đó, chủ hộ được phép xây dựng một trệt, một lửng, năm lầu và một sân thượng. UBND phường cũng ghi nhận không có tình trạng xây sai phép như người dân phản ánh. ÁNH TUYẾT