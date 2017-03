Nắp hố ga: Hở ra là mất!

Gần đây, rất nhiều nắp hố ga, lưới chắn rác, vỉ bó gốc cây, bệ điều khiển giao thông… bị kẻ gian lấy đi. Việc này chẳng những gây tốn kém cho Nhà nước mà còn có thể gây ra tai nạn chết người cho người đi đường.

Hầu như tuần nào cũng mất

Chỉ cho chúng tôi một hố ga mới bị mất nắp vào một buổi tối trên đường Cộng Hòa (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Thanh Tuấn, hành nghề chạy xe ôm ở khu vực này, kể: “Chỉ hơn một tháng mà khu vực này đã có ba nắp hố ga bằng sắt bị kẻ xấu lấy bán ve chai. Mỗi lần như vậy, người dân lại phải lấy cành cây, bao cát, thùng carton… phủ lên để cảnh báo. Mới đây, đã có vài người đi đường nhập viện vì bị sụp hố ga mất nắp”.

Ở ngoại thành, tuyến quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc tới ngã tư An Sương) cũng thường bị mất nắp hố ga và lưới chắn rác. Chị Hà Thanh An, công nhân ở Khu công nghiệp Tân Tạo, cho biết: “Hầu như tuần nào chúng tôi cũng gặp tình trạng nắp hố ga hoặc lưới chắn rác trên đường bị “bốc hơi”. Do công nhân đi xe đạp thường chạy sát vào vỉa hè nên nhiều người đã bị lọt hố té, phải nghỉ làm mấy ngày”.

Một hố ga vừa bị mất nắp ở ngã tư Trương Định-Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM. (Ảnh chụp sáng 24-6) Ảnh: ĐÌNH VÂN

Về lưới chắn rác, sau khi dạo quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn TP như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ…, PV ghi nhận tình trạng mất lưới diễn ra khá phổ biến. Một người dân ngụ đường Trường Chinh cho hay việc lấy trộm lưới chắn rác rất đơn giản. Kẻ gian chỉ cần dùng xà beng bẩy mạnh vài cái là những con ốc hay mối hàn ràng lưới với gờ hố sẽ bung ra và tấm lưới có giá trị mấy trăm ngàn đồng sẽ nhanh chóng biến mất.

Thay composite cũng không xong!

Ngoài nắp hố ga và lưới chắn rác, những vỉ gang bó gốc cây trên vỉa hè và bệ điều khiển giao thông thỉnh thoảng cũng bị kẻ xấu cuỗm đi. Theo thống kê của Công ty Công viên Cây xanh, thời gian qua đã có gần 30 vỉ gang bó gốc cây trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Văn Trỗi bị mất trộm. “Để lấy được vỉ, kẻ gian phải chặt cả cây xanh. Vừa qua, công ty đã tổ chức tuần tra và bắt được một số đối tượng trộm cắp giao công an địa phương xử lý. Song song đó, chúng tôi cũng yêu cầu các địa phương hỗ trợ phòng, chống nạn trộm cắp. Kết quả bước đầu tuy có khả quan nhưng việc mất trộm thỉnh thoảng vẫn còn diễn ra” - ông Phạm Văn Hiếu (Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh) cho hay.

Theo một số chuyên gia, nắp hố ga bằng vật liệu composite là sản phẩm mới có nhiều tính năng vượt trội so với các sản phẩm nắp hố ga bằng kim loại như trọng lượng nhẹ nên dễ lắp đặt và sửa chữa, chi phí bảo dưỡng thấp… Trong đó, vật liệu composite không có giá trị tái sử dụng nên kẻ gian có thể sẽ không mặn mà. Thế nhưng thực tế lại khác với mong muốn.

“Cuối năm qua, trước nạn mất trộm tràn lan, chúng tôi đã thí điểm lắp đặt một số nắp hố ga bằng composite trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thời gian đầu thì không bị mất nhưng gần đây nó vẫn bị kẻ gian lấy đi. Hiện chúng tôi đang lên kế hoạch phối hợp với các quận, huyện, trước mắt là quận Bình Tân để triển khai việc tuần tra kiểm soát, vận động nhân dân cùng tham gia chống bọn trộm. Ngoài ra, chúng tôi sẽ vận động các vựa thu mua phế liệu không tiêu thụ các mặt hàng là tài sản của Nhà nước” - ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc Khu quản lý Giao thông đô thị số 1, nói.

100 nắp hố ga và khoảng 400 lưới chắn rác bị kẻ gian lấy đi trong thời gian vừa qua. (Theo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, đơn vị có trách nhiệm quản lý quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân tới ngã tư An Sương, quận 12) Giá thành trung bình của một nắp hố ga bằng gang 1,5-1,7 triệu đồng. Lưới chắn rác có giá từ 400.000 đến 500.000 đồng/chiếc, vỉ gang bó gốc cây khoảng 1,2 triệu đồng/chiếc. Chừng khi bán ve chai với giá 7.000-8.000 đồng/kg thì chúng chỉ là… mấy chục ngàn đồng. Hết hố này đến hố khác Cách đây gần một tháng, ở giao lộ Trương Định-Điện Biên Phủ, quận 3 cũng bị mất nắp hố ga. Khu vực này thuộc dự án ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông tuyến đường Trương Định do Công ty Điện thoại Đông TP làm chủ đầu tư, Xí nghiệp 5 thuộc Công ty TNHH một thành viên Cầu phà TP thi công. Theo ông Phan Thế Thuận, Phó Giám đốc Xí nghiệp 5, sự cố trên xảy ra đã hai lần đến nỗi xí nghiệp “chưa dám thay nắp sắt khác do sợ bị mất tiếp”. Theo ghi nhận của PV sáng 24-6, hố trên đã có nắp đậy nhưng một hố khác cũng ở giao lộ này lại vừa bị mất nắp. ĐÌNH VÂN

GIA NGHĨA