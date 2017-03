Né trạm xe container băm nát đường nội bộ

Chạy cả ngày lẫn đêm

Người dân kể lại: Hơn 10 năm trước, Công ty Hoa Việt đã tự bỏ tiền nâng cấp và trải nhựa nóng con đường số 1 rộng 7 m, dài gần 300 m (là đường nhánh của đường Hoàng Hữu Nam) thuộc khu phố Giãn Dân để cán bộ, nhân viên của công ty và những hộ dân hai bên đường dễ đi lại.

“Lúc trước, ở đầu đường số 1 có treo biển cấm xe tải trọng nặng lưu thông vào. Nhưng gần một năm nay, biển cấm trên đã bị tháo bỏ lúc nào không ai hay” - một người dân nơi đây cho biết. Cũng từ đó, cuối đường số 1 xuất hiện bãi đậu xe container và hằng ngày xe tải trọng nặng thường xuyên lưu thông cả ngày lẫn đêm khiến con đường dần xuống cấp, hư hỏng.

Ban ngày, đoàn xe chạy nhanh trên đường, để lại phía sau cả khoảng trời mịt mù bụi. “Mỗi khi thấy xe container, chúng tôi phải tấp vào lề đường chờ cho xe chạy qua mới dám đi tiếp. Người lớn, trẻ em không còn dám tập luyện đi bộ, đùa chơi ngoài đường như trước kia nữa” - bà con nơi đây tâm sự.

Ban đêm, tiếng ồn của máy, tiếng còi bóp inh ỏi và cả tiếng kêu của thùng xe khi chạy trên đường dằn xóc khiến người dân nơi đây không thể nào yên giấc. Từ đó, nhiều người thường xuyên mất ngủ dẫn đến sức khỏe giảm sút.

Theo bà con, xe container chạy với tốc độ cao, rất ẩu và ít nhường đường cho nhau. Nhiều lần hai xe lưu thông cùng quẹo ngược chiều tại ngã ba Hoàng Hữu Nam và đường số 1 dẫn đến kẹt xe làm cản trở giao thông. Đòn của xe container quá dài mà đường thì nhỏ hẹp nên khi quẹo cua ở ngã ba là bị va quẹt, đã có lần xe cán bẹp dúm hai thùng phuy của người dân để bên hông nhà.

Không chỉ riêng con đường số 1 mà còn có vài con đường nội bộ khác của khu phố Giãn Dân cũng bị xe container làm hư hỏng. Ông NĐM - người dân ở tổ 5 cho biết con đường số 5 do dân tự đóng góp tiền để làm nhưng nay đã xuống cấp rất nhanh. “Có lần xe container đã làm đứt đường dây điện nhưng rất may là không có người dân nào bị điện giật chết” - ông Mão than phiền.

Được biết, từ khi Trạm thu phí xa lộ Hà Nội được dời đến vị trí mới (trước nhà máy Xi măng Hà Tiên), nhiều xe tải, container, xe khách... đã tìm cách né trạm cả hai chiều. Đối với chiều từ trung tâm TP.HCM đi về Suối Tiên, các xe đã né trạm bằng cách đi vòng vào đường Nam Hòa, Tây Hòa (thuộc phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) rồi ra trở lại xa lộ Hà Nội mà không phải qua trạm. Đối với chiều ngược lại, khi các xe chạy gần đến trạm thu phí thì rẽ vào phần đường nằm bên nhà máy Xi măng Hà Tiên (song song với xa lộ Hà Nội) rồi quay ra xa lộ Hà Nội để vào trung tâm thành phố. Như vậy, chỉ vì muốn né trạm thu phí mà các xe container đã băm nát các đường nội bộ thuộc khu phố Giãn Dân.

Đường không cấm xe tải trọng nặng

Trao đổi với phóng viên chiều 12-10, ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ, cho biết: Theo kết quả xác minh của phường, từ trước đến giờ địa phương không hề treo biển cấm xe tải trọng nặng chạy vào con đường số 1 như người dân đã phản ánh.

Tiếp đó, ngày 29-9, phường cũng đã tổ chức cuộc họp đột xuất tại văn phòng khu phố Giãn Dân, có mời đại diện bên bãi xe container và người dân đến làm việc. Cuộc họp thống nhất bên bãi xe phải có trách nhiệm đặt bảng hiệu hướng dẫn xe và nội quy cho các loại xe ra vào khu dân cư; khắc phục mặt đường bị hư hỏng do xe tải nặng gây ra, trám các ổ gà để hạn chế tiếng ồn xe đi trên đường; xe ra vào khu dân cư với tốc độ không quá 10 km/giờ và không được bấm còi từ 22 giờ đến 5 giờ sáng...

“Đồng thời, chúng tôi cũng đã gửi công văn báo cáo UBND quận 9 kèm theo đề xuất nên lắp đặt bảng hạn chế tốc độ và tải trọng tại đường số 1” - ông Hoàng cho biết thêm.

Cảnh sát giao thông bó tay

Ông Mai Văn Sang, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông quận 9, cho biết: Hiện nay, dọc hai bên đường Hoàng Hữu Nam và trong các con đường nhánh xuất hiện rất nhiều bãi xe container nên lượng xe lưu thông trên đường ngày càng đông. Hằng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra ở địa bàn trên và có xử lý, nhắc nhở xe container về các lỗi vi phạm như xe không an toàn, chạy với tốc độ cao, mang đất từ những con đường nhánh làm rơi vãi trên đường Hoàng Hữu Nam gây bụi.

Tuy nhiên, cảnh sát giao thông không thể xử lý việc xe container lưu thông vào các con đường nhánh như đường số 1, đường số 5... bởi các con đường này không treo biển cấm nên các xe được quyền lưu thông. Đội đã đề xuất UBND quận cần có biển cấm để hạn chế việc lưu thông của xe né trạm.

Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cũng cho biết: “Trên xa lộ Hà Nội, việc các xe lưu thông đường thẳng hay đường vòng là nhu cầu của họ. Cảnh sát giao thông không có cơ sở xử lý bởi vì đường không có biển cấm”.

Ông Phạm Lê Hiến, Phó phòng Quản lý đô thị quận 9, nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp với phường đi xác minh thực tế và sẽ báo cáo UBND quận xem xét để có hướng giải quyết hợp lý”.