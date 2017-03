Ném chất bẩn xua đuổi mẹ già

Bênh vực bà Ngừng, một nhà báo bị đe dọa Ngày 3-9, Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết cơ quan này đang làm rõ để ngăn chặn, xử lý hành vi đe dọa nhà báo của gia đình bà Trương Thị Đỉnh (thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa). Thông tin ban đầu cho biết trong những ngày qua, một PV của báo Công An Nhân Dân (Văn phòng thường trú Nam Trung Bộ) liên tục bị ba số điện thoại gọi đến và nhắn tin với những lời lẽ xúc phạm, đe dọa hành hung. Qua xác minh ban đầu của chính quyền địa phương, các số điện thoại trên là của bà Đỉnh và người nhà của bà. Trước đó, PV trên đã có bài viết phản ánh việc vợ chồng bà Đỉnh chiếm đoạt nhà, đất, ngược đãi mẹ ruột. Hiện chính quyền địa phương đang yêu cầu chồng bà Đỉnh (cán bộ ở xã) giải trình những sự việc liên quan. _____________________________________________ Sau nhiều lần can thiệp mà không có kết quả, chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp nhà của bà Ngừng đến TAND huyện Tây Hòa giải quyết theo thẩm quyền. Ông PHẠM VĂN DŨNG, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây,

huyện Tây Hòa (Phú Yên) Chồng bà Đỉnh là đảng viên, trưởng trạm y tế xã, đại biểu HĐND xã. Đảng ủy địa phương đã quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông này trong việc cùng vợ chiếm đoạt nhà đất của mẹ vợ, để vợ ngược đãi mẹ ruột. Ông LÊ VĂN HÒA, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây,

huyện Tây Hòa (Phú Yên)