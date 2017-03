Nên áp dụng biện pháp riêng cho trẻ em

Thủ trưởng cơ quan điều tra đã xin lỗi gia đình Chiều qua (4-3), ông Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC14), đã đến nhà bé N. để xin lỗi gia đình. Bé N. chính là người đã được một điều tra viên thuộc Đội 7 PC 14 gửi giấy mời đến làm việc vào ngày 19-2. Ông Tấn cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý một vụ án hiếp dâm và qua tìm hiểu thì bé N. có thể biết một số chi tiết quan trọng. Đây là vụ án đã có quyết định khởi tố và Công an TP.HCM đã bắt nghi can. Để làm rõ các thông tin liên quan, điều tra viên đã gửi giấy mời bé N. cùng cha hoặc mẹ đến làm việc. Tuy nhiên, điều tra viên đã có sai sót là chưa báo cáo, đề xuất thủ trưởng về việc này. Ngoài ra, điều tra viên cũng không thông báo đầy đủ lý do, nội dung lấy lời khai và chưa lường hết hậu quả có thể xảy ra. Lẽ ra điều tra viên phải phối hợp với địa phương để lấy lời khai của bé tại công an phường hoặc nhà riêng. VĂN ĐOÀN