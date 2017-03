Nên cách chức người thiếu trung thực

Theo thông tin trên báo chí, đoàn kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng theo Quyết định 211 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và VKSND tối cao cách chức bí thư Ban cán sự đảng, cách chức viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau đối với ông Trần Công Lộc vì có nhiều sai phạm. Ngoài những vi phạm liên quan đến nghi án bỏ lọt tội phạm, ông Lộc còn không trung thực trong việc kê khai tài sản... Nhiều khả năng đề nghị này sẽ được chuẩn y và việc ông Lộc rớt chức chỉ là chuyện nay mai.

Thoạt nghe thì thấy ta cũng nghiêm khắc đâu thua gì Thái Lan (hay nhiều nước khác). Nhưng nếu coi kỹ lại thì có sự khác biệt lớn. Ông Lộc có thể bị mất chức vì nhiều lý do chứ không phải chỉ với lý do duy nhất là quên kê khai đầy đủ số tài sản đang có và đang nhờ người khác đứng tên giùm. Trước ông Lộc, cũng chưa có ai bị cách chức do kê khai không trung thực số tài sản đang sở hữu.

Tới đây, việc kê khai chính xác số tài sản đang có (nếu công khai được thì càng tốt hơn nữa) nên là trách nhiệm luật định của các quan chức và nếu vi phạm thì họ sẽ bị chế tài thật nghiêm khắc. Chỉ có như thế nước ta mới mong dẹp dần các con sâu tham nhũng.