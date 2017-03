Nên cho dân nộp hồ sơ nhà đất tại quận

Bài báo cho biết các quận, huyện được tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền nhà đất là UBND phường hay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện. Như vậy có thể hiểu là tùy theo quy định của từng quận, huyện mà người dân có thể đến một trong hai nơi trên để nộp hồ sơ và nhận kết quả. Với thực tế lâu nay, tôi nhận thấy không chỉ khác về địa điểm mà cách tiếp nhận hồ sơ cũng khác nhau giữa các quận, huyện và việc trả kết quả đôi lúc không kịp thời.

Làm thủ tục nhà đất tại UBND quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: HTD

Theo trình tự, người dân phải làm xong bản vẽ rồi mới nộp hồ sơ. Liên quan đến bản vẽ có việc kiểm tra nội nghiệp mà cụ thể là các phòng chuyên môn của quận sẽ đối chiếu với bản đồ giải thửa đang lưu trữ để xem bản vẽ của dân có sai sót gì không. Tại quận Bình Thạnh, việc kiểm tra nội nghiệp được quận này thực hiện sau khi tiếp nhận hồ sơ (tức nhận trước, kiểm tra sau). Nhưng tại nhiều quận khác như 3, 4, 7, 8, Gò Vấp... thì kiểm tra trước, nhận hồ sơ sau. Theo đó, người dân phải liên hệ trước với quận để được kiểm tra nội nghiệp bản vẽ rồi sau đó mới có thể quay lại phường để nộp hồ sơ. Thực ra, thời điểm trước và sau không quan trọng. Điều làm người dân bức bối là các nơi đã bắt dân tự đi chỉnh sửa bản vẽ rất mất thời gian (riêng quận Bình Thạnh, theo tôi biết thì cán bộ quận chủ động chỉnh sửa cho dân). Nay với quy định mới “bỏ việc kiểm tra nội nghiệp” do bản vẽ mới đơn giản hơn bản vẽ cũ nên chỉ cần đơn vị đo vẽ xác nhận là đủ, người dân mong rằng các quận, huyện sẽ thực hiện thống nhất như thế để thủ tục cấp giấy đơn giản hơn trước bội phần.

Về việc nộp hồ sơ, hiện các quận yêu cầu người dân nộp cho phường rồi sau đó quay lại phường nhận kết quả. Ngặt nỗi vì nhiều lý do khác nhau, phường đã làm ảnh hưởng đến tiến độ trả kết quả. Như trường hợp của bạn tôi có nộp hồ sơ xin cấp giấy hồng tại phường nọ. Nhắm chừng phường đã chuyển hồ sơ lên quận (sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ để xác nhận các nội dung cần thiết, thực hiện niêm yết), bạn tôi đến phường hỏi han. Ai dè phường nói chưa chuyển lên (tính ra phường để trễ hơn một tuần và như vậy thì thời hạn trả kết quả ắt trễ hơn dự kiến!). Một bạn khác còn xui xẻo hơn khi đến hạn trả kết quả mới biết hồ sơ đã bị quận chuyển trả lại phường với lý do phường chưa xác nhận thời điểm xây dựng không phép. Chừng đủ hồ sơ thì được hẹn lại y như từ đầu khiến bạn ấy mất gấp đôi thời gian so với bình thường. Hay có những trường hợp quận đã ra kết quả nhưng phường chưa cử người đến nhận lại để giao trả cho dân. Hỏi vì sao thì các phường nói “người ít nên phải chờ năm, sáu cái mới đi một lần cho đỡ mất công”.

Nên chăng cho phép người dân được nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND quận. Khi cần bổ sung giấy tờ nào theo yêu cầu của quận thì người dân cũng kịp thời bổ sung hoặc khi muốn nhận kết quả theo hẹn thì người dân cũng kịp thời nhận lại từ quận.

LẠI TUYẾT (Nhà Bè)