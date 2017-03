Nên dừng cấp CMND mẫu mới

Cấp dưới không được cãi lệnh cấp trên

Tôi cho rằng đó là sự vi phạm về trật tự quản lý hành chính. Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội là một đơn vị trực thuộc Bộ Công an nên phải có nghĩa vụ tuân thủ chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và thực hiện đúng các công việc được giao. Trường hợp ngoài khả năng thì Tổng cục có thể không thực hiện chứ không được làm trái mệnh lệnh của cấp trên.

Đáng nói thêm là mẫu CMND có thêm thông tin về cha, mẹ của người được cấp có nhiều bất ổn về pháp lý đã được nhiều luật sư và Bộ Tư pháp phân tích, mổ xẻ và chính Bộ Công an cũng đang tiếp thu, nghiên cứu để trình Chính phủ xem xét, sửa đổi.

Tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng việc đưa tên cha, mẹ lên CMND là xâm phạm quyền bí mật thông tin cá nhân, bí mật đời tư của người được cấp. Có rất nhiều trường hợp nếu đưa tên cha, mẹ lên CMND sẽ làm phát sinh nhiều tình huống phức tạp, làm ảnh hưởng đến bản thân người được cấp. Tại sao chúng ta không nghĩ đến cha, mẹ của họ là những người nổi tiếng trong các lĩnh vực hoặc là những người có tai tiếng… mà chính họ không muốn người khác biết đến điều đó? Chưa kể có nhiều trường hợp theo Luật Hôn nhân và Gia đình, cha, mẹ đối xử tàn ác với con cái có thể bị tước quyền làm cha, làm mẹ. Như vậy, đưa tên cha, mẹ họ vào CMND có khác nào làm đau họ lần nữa?

Có rất nhiều trường hợp nếu đưa tên cha mẹ lên CMND sẽ làm phát sinh nhiều tình huống phức tạp, làm ảnh hưởng đến bản thân người được cấp. Trong ảnh: Cấp CMND theo mẫu cũ tại TP.HCM. Ảnh: HTD

CMND là loại giấy chứng nhận về nhân thân của một người. Do vậy, không có lý do gì để đưa những thông tin nằm ngoài đặc điểm nhận dạng, thông tin về bản thân người được cấp vào giấy cả.

ThS NGUYỄN VĂN TRÍ, giảng viên ĐH Luật TP.HCM

Dừng ngay để không lãng phí

Qua báo chí tôi được biết phía Bộ Công an có cách xử lý rất bất nhất về việc cấp CMND mẫu mới. Lúc đầu, viện lẽ thời điểm trình Chính phủ ban hành Nghị định 170/2007 đại diện Bộ Tư pháp không có ý kiến khác, vị nào đó ở Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết sau lễ 2-9, Bộ Công an vẫn thực hiện triển khai thí điểm cấp CMND theo mẫu mới cho người dân tại ba quận, huyện của Hà Nội. Giờ lãnh đạo Bộ có chỉ đạo “tạm dừng” cứ tưởng diễn biến sẽ khác. Không ngờ tổng cục trưởng Tổng cục vẫn khư khư tiếp tục cấp thí điểm.

Có thể trước đó các Bộ Công an, Tư pháp đều không thấy lợn cợn trong việc bổ sung tên cha, mẹ vào CMND. Nhưng giờ thì dư luận đang phản ứng với nhiều ý kiến rất đáng lưu ý và cả hai bộ cũng đang xem xét tính hợp pháp của quy định mới. Vậy còn cấp thí điểm chi nữa? Sẽ dễ có những lộn xộn (mẫu này, mẫu nọ cùng tồn tại) nếu sau này có quyết định chính thức hủy bỏ mẫu CMND mới. Trường hợp phải thu hồi để cấp lại thì sẽ gây phiền toái, lãng phí.

Tôi đề nghị lãnh đạo Bộ Công an nên có cách hành xử dứt khoát trong vụ việc. Một khi đã ra lệnh dừng thì phải có biện pháp để lệnh đó được cấp dưới thi hành nghiêm chỉnh. Nếu không thì sau này mấy ai còn dám tin vào Bộ nữa?

HẢI CHUYÊN (TP.HCM)