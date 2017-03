Nên kiên quyết loại bỏ những thủ tục phiền hà

Giữ làm gì những quy định thừa!

Qua Báo Pháp Luật TP.HCM tôi mới biết lâu nay không hề có quy định nào yêu cầu người dân phải đi chứng thực, chứng nhận giấy mua bán xe. Thế mà nhiều năm nay, các cơ quan công an cứ buộc dân đi ra phường chứng giấy nhưng với mục đích gì thì chẳng rõ. Nói theo một công an thì “miễn sao có mộc đỏ là được” (!?). Vậy nên có nơi chứng thực chữ ký, có nơi xác nhận thường trú; có nơi chứng rất dễ dàng nhưng cũng có nơi đòi hỏi điều kiện này nọ mới chịu chứng, gây ra nhiều phiền phức cho người giao dịch.

Đến khi Sở Tư pháp phát hiện “hủ tục” bất hợp lý này và tham mưu cho UBND TP.HCM chỉ đạo khắc phục thì các cơ quan liên quan vẫn chưa chịu bãi bỏ ngay. Phải hơn một tháng sau đó, Công an TP mới chịu bỏ và đến giờ thì Bộ Tài chính mới chấp thuận cho Cục Thuế TP bãi bỏ. Xem ra việc “khai sinh” và nuôi dưỡng một thủ tục trái pháp luật thì rất mau chóng, lâu dài nhưng việc “khai tử” chúng rất mất thời gian và rất cần sự quyết liệt cần thiết.

Dẫu sao cũng xin ghi nhận thiện chí sửa sai của các cơ quan chức năng nhằm giúp người dân đỡ cực thân với những phiền hà không đáng có.

Minh Luận (Quận 3)

Bỏ luôn thủ tục niêm yết tranh chấp?

Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây, cũng chính Sở Tư pháp đã xem xét, quyết định bãi bỏ giấy xác nhận “nhà, đất có tranh chấp” của UBND phường trong hồ sơ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất. Đó là loại giấy từng “giúp” các phường hoạnh họe, bắt buộc dân đóng các khoản tiền vận động nếu muốn thực hiện các giao dịch nhà, đất. Lúc đầu, quyết định này cũng gây băn khoăn cho một số người vì e ngại người mua sẽ bị thiệt hại, các “ông” công chứng không mạnh tay chứng nhận... Nhưng rồi quá trình thực hiện cho thấy các giao dịch vẫn suôn sẻ với điều kiện hai bên cố gắng tìm hiểu thông tin và tăng cường trách nhiệm cá nhân mà không cần có giấy này.

Nay để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những yêu cầu trái luật, sở này đã đệ trình UBND TP xem xét lại việc các cơ quan công an đòi dân đi chứng giấy bán xe. May mắn là UBND TP, rồi kế đó là Công an TP và tới đây là Cục Thuế TP đều đồng lòng bãi bỏ thủ tục vô lý nêu trên.

Nhân đây tôi muốn chỉ ra một thủ tục đã và đang gây phiền nhiễu cho nhiều người nên cần sớm loại bỏ. Thực ra, Báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc của Báo cũng đã đề cập đến thủ tục này và nay thì tôi xin góp thêm tiếng nói để thúc đẩy quá trình xử lý của các cơ quan chức năng. Theo luật định, nhà, đất có tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng thì không được cấp “giấy hồng”, “giấy đỏ”. Với quy định này thì nhà, đất nào đang có tranh chấp (thể hiện qua việc các đương sự liên quan đã nộp đơn đến phường để được hòa giải, đã khởi kiện ra tòa hoặc đang được các cơ quan hữu quan giải quyết) sẽ không được cấp giấy cho đến khi tranh chấp được giải quyết xong.

Như vậy, căn cứ vào sổ sách, chứng từ (nếu có), các phường đã có thể xác nhận ngay vào đơn đề nghị cấp giấy rằng nhà, đất đó có bị tranh chấp hay không, có đủ điều kiện khác để được cấp giấy hay không. Hà cớ gì các phường còn “ghim” hồ sơ trong năm ngày thông qua việc niêm yết danh sách những người xin cấp giấy? Nếu ai đó chưa muốn hoặc chưa kịp nộp đơn tranh chấp thì sau khi nhà, đất đó đã được cấp giấy chủ quyền, họ có quyền nộp đơn ra tòa để được giải quyết theo luật định.

Có lẽ nhà nước đừng nên “ôm rơm rặm bụng” nữa. Chính người dân phải biết tự bảo vệ quyền lợi của bản thân hoặc nếu thấy cần thì họ sẽ “cầu cứu” đến pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng có thêm nhiều đợt rà soát, cải tiến nữa để loại bỏ hết những “giấy phép con”, những đòi hỏi phi lý nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan.

Thành Long (Phường 2, quận 5)