Nên là hồi chuông cảnh tỉnh sau cùng!

Nhiều bạn đọc đã bày tỏ với Báo Pháp Luật TP.HCM sự cảm thương, nỗi bất bình về cách giáo dục, xử lý thô bạo của nhà trường và nhóm dân quân đối với bốn học sinh lớp 9 nói trên.

Người lớn gì mà ác quá!

Đến giờ, mọi người vẫn chưa quên vụ em Trâm ở Đồng Tháp mắc bệnh tâm thần do bị công an địa phương hỏi cung chỉ vì nghi nghờ em lấy cắp mấy chục ngàn đồng. Gần đây, cái chết tức tưởi của em Phi Hiên (11 tuổi) ở xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn (Dăk Lăk) sau khi bị công an xã điệu đến lấy lời khai về việc lấy cắp tiền gây bàng hoàng dư luận. Giờ lại đến chuyện bốn em học sinh cấp II bị nhà trường và dân quân trừng trị, hành hung kiểu “xã hội đen”... Toàn là những chuyện không hay về văn hóa ứng xử, giáo dục giữa người lớn (nhà trường, cha mẹ, cơ quan chức năng...) với các em.

Thú thật, tôi không thể lý giải được vì sao hiệu phó Trường THCS Trần Phú “tỉnh bơ” giao các em học sinh đang còn trong thời gian mình quản lý cho nhóm dân quân mang ra khỏi trường đến mấy giờ liền. Đồng ý là nhà trường có ký hợp đồng trả cho dân quân 500.000 đồng/tháng để bảo vệ vòng ngoài... nhưng việc “bàn giao” như thế hoàn toàn sai nguyên tắc. Phụ huynh nào có thể yên tâm giao con em mình cho nhà trường nếu nhà trường không biết bảo vệ các em?

Chẳng lẽ chuyện đau lòng của bé Trâm, bé Phi Hiên... vẫn chưa đủ sức cảnh báo những người có trách nhiệm về cách đối đãi đúng mực đối với các em nhỏ?

Nguyễn Văn Vinh (Long An)

Sao lại dùng bạo lực với trẻ em?

Không thể chấp nhận được! Vụ bốn học sinh bị đánh đập dã man là hồi chuông báo động cho toàn xã hội thấy cách ứng xử không đúng của người lớn trước lỗi lầm của con trẻ. Trước hết, nhà trường phải học lại cách giáo dục, quản lý những học sinh chưa ngoan, mắc lỗi lầm; lực lượng dân quân phải nghiêm khắc xem xét lại các vi phạm lớn gấp nhiều lần của mình so với những vi phạm của các em nhỏ.

Cứ cho là các em đã tham gia vào trò chơi bốc thăm đánh nhau. Cứ cho là các em thuộc dạng cá biệt, học không lo học lại lo bày trò quậy phá. Song các em chỉ mới học lớp 9, còn rất hiếu động, thiếu suy nghĩ... Tại sao Ban giám hiệu nhà trường không biết cùng với giáo viên chủ nhiệm làm việc thêm với phụ huynh để uốn nắn, dạy dỗ đúng phương pháp sư phạm mà phải mượn tay dân quân trị các em?

Liệu cách trừng trị đầy tính côn đồ của nhóm dân quân trên có giúp các em hiểu rằng mình đã sai và đừng tái phạm nữa? Hay bọn họ chỉ làm cho các em đau, sợ... và tai hại hơn, làm tổn thương tinh thần của các em, biến các em trở thành kẻ nói dối hoặc là kẻ côn đồ? Càng nghĩ càng thấy tức đến không thở nổi!

Nguyễn Bá Lộc (Quận 7)

Phải biết xử lý đúng cách

Các em học sinh đều trong nhóm tuổi đang phát triển, đang hình thành nhân cách nên rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ tự sát cao. Do đó, khi xử lý các vi phạm của các em thì phải hết sức cẩn trọng để tránh hậu quả xấu có thể xảy ra.

Chỉ mới nghi ngờ là người chủ mưu trò chơi bốc thăm mà bốn học sinh đã bị các dân quân phường hành hung, ngược đãi cả về thể xác và tinh thần. Họ đã làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của các em. Theo tôi, hành vi vi phạm của lứa tuổi này không lớn đến mức phải dùng đến các biện pháp tư pháp mạnh. Để đỡ gây tổn hại đến các em, những người đang quản lý các em nên hạn chế để các em tiếp xúc trực tiếp với công an, dân quân... hay các cơ quan tư pháp khác.

Trong những vụ việc trên, cách tốt nhất là giao các em cho thầy cô chủ nhiệm, thầy cô phụ trách công tác đội, đoàn phối hợp với gia đình và các đoàn thể khác tìm ra nguyên nhân để giáo dục ý thức cho các em. Qua các cuộc tiếp xúc trên, các em sẽ dễ dàng bộc lộ những suy nghĩ, hành động và chúng ta sẽ kịp thời giúp các em khắc phục, sửa chữa những sai lầm đã gây ra.

Bác sĩ Lê Minh Công (Phó khoa Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Tâm thần trung ương 2)

Xử phạt sao cho thích đáng

Tôi thật sự bị sốc khi đọc các bài báo nói về việc các em học sinh bị đánh đập dã man. Vết bầm to bằng bàn tay trên người một em học sinh là minh chứng không thể chối cãi về tội lỗi của nhóm dân quân và cả người thầy giáo.

Trước mắt, bốn dân quân liên quan và Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường 15 đã bị tạm đình chỉ công tác. Theo tôi, cơ quan chức năng cần xem xét, xử lý hình sự họ (và cả thầy hiệu phó nếu thấy cần thiết) về tội bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và đe dọa giết người. Các cơ quan pháp luật phải cố gắng điều tra, xử phạt họ thật nghiêm khắc, kiên quyết không để cách đối xử vô nhân đạo, vi phạm pháp luật như thế được tồn tại và tái diễn.

Lại Thị Tuyết (Xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè)