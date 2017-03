Nên thống nhất một cách tính thuế

Theo quan điểm cá nhân của tôi, thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng nhà đất nên quy về một cách tính thống nhất. So sánh giữa hai cách tính thuế, cách tính 2% trên giá bán vừa dễ hiểu cho người dân mà cán bộ thuế cũng dễ thực hiện. Trên thực tế, đa phần người dân không thể đáp ứng được các yêu cầu về hóa đơn, chứng từ hợp pháp nên cách tính thuế 2% trên giá bán được áp dụng phổ biến hơn. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Phú Nhuận Vào thời điểm Thông tư 12/2011 có hiệu lực, tôi có chuyển nhượng một căn hộ hình thành trong tương lai. Để việc nộp thuế không bị ách như nhiều trường hợp khác, tôi đã cố gắng “chạy” bằng được xác nhận của một sàn giao dịch bất động sản về giá giao dịch tại sàn. Như vậy, để chứng minh giá mua, tôi có hợp đồng mua nhà của công ty và cả hóa đơn đỏ do công ty cấp. Để chứng minh giá chuyển nhượng, tôi có hợp đồng bán nhà với một cá nhân có dấu công chứng và xác nhận nêu trên của sàn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế yêu cầu tôi phải nộp 25% trên thu nhập. Thấy mình hơi bị thiệt (vì trước đó tôi có vay tiền ngân hàng để mua nhà và phải trả lãi nhưng vì không có hóa đơn nên cơ quan không chấp nhận đó là chi phí liên quan), tôi đã đề nghị được nộp 2% trên giá chuyển nhượng nhưng cơ quan thuế không đồng ý. Sẽ không có gì phải băn khoăn nếu cán bộ thuế dùng quy định để giải thích cho tôi hiểu. Đằng này họ lại nói do tôi bán lời nên tôi phải nộp 25%, chừng nào tôi bán lỗ thì mới được nộp 2%. Thuế suất nào thì phải theo đúng quy định chứ sao lại tùy thuộc vào việc người nộp thuế bán lời hay bán lỗ? Một người dân ở quận Bình Thạnh